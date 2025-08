Congo-Kinshasa: La valse des hauts cadres se poursuit à l'Agence nationale de renseignements

Encore un remaniement au sommet de l'Agence nationale de renseignements (ANR), institution centrale mais opaque de l'appareil sécuritaire congolais. Par une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, mardi 5 août, Félix Tshisekedi a mis fin aux fonctions de Louis Mwenze Kirembe et Augustin Ntumba Nyimbu, respectivement chefs des départements chargés de la sécurité intérieure (DSI) et de la sécurité extérieure (DSE), un an seulement après leur nomination.

Les successeurs de Louis Mwenze Kirembe et Augustin Ntumba Nyimbu, Théophile Charles Kalala Musungu pour l'intérieur et Piema Mikobi Gaston pour l'extérieur, sont, eux aussi, des figures issues de la maison ANR. Le retour à des profils plus classiques, après une brève tentative de renouvellement, illustre la difficulté pour Félix Tshisekedi de stabiliser cette agence stratégique dans un contexte sécuritaire toujours tendu, explique un responsable sécuritaire.

Une valse à un rythme inédit

En sept ans de mandat, le président congolais a changé cinq fois le numéro un de l'ANR, une instabilité inédite dans l'histoire de cette structure. Elle tranche avec la longévité de Kalev Mutond, resté près d'une décennie en poste sous Joseph Kabila, et limogé en mars 2019, quelques mois après l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi.

Son successeur, Justin Inzun Kakiak, issu des rangs de l'ANR, faisait figure de technicien prudent. Il fut écarté en 2021 au profit de Jean-Hervé Mbelu Biosha, personnalité issue de la société civile, passée en politique avant de rejoindre les services. Une expérience qui a tourné court. Deux ans plus tard, c'est Daniel Lusadisu, rentré de Bruxelles avec un projet de modernisation de l'Agence, qui prit la relève. Lui non plus ne résista pas aux turbulences internes : son départ intervint après l'échec d'un projet de réforme et surtout, après le putsch manqué du 19 mai 2024 à Kinshasa. Le président rappellera alors Justin Inzun Kakiak, dans un geste interprété comme un retour à des fils-maison.

Tensions internes et manque d'anticipation

Ce remaniement au sein des services intérieurs et extérieurs surprend d'autant plus qu'il intervient moins d'un an après les dernières nominations. « Les gens ne s'attendaient pas à ce changement rapide, surtout à deux postes aussi sensibles », confie un agent sous couvert d'anonymat. Officiellement, aucune explication n'a été fournie. Mais en coulisses, plusieurs sources évoquent une insatisfaction persistante du chef de l'État face à ce qu'il considère comme un manque d'anticipation de ses services dans un contexte d'occupation d'une partie des provinces du Nord et du Sud-kivu par l'AFC/M23.

Lors de réunions restreintes, Félix Tshisekedi n'a pas caché son agacement, selon des proches. Le président, qui tente depuis le début de son mandat d'étendre son contrôle sur les services de sécurité, semble encore chercher la bonne formule. Après avoir essayé de « moderniser » l'ANR en y intégrant des profils extérieurs ou technocratiques, il revient désormais à des cadres plus traditionnels, parfois déjà passés par les mêmes postes.

« On a l'impression d'un cercle sans fin », commente un autre ancien cadre de l'institution. « Ces nominations relèvent désormais plus de la tactique immédiate que d'une vision à long terme dans une ANR qui n'est pas si facile à manoeuvrer », ajoute-t-il.

Une ANR au cœur des enjeux du régime

L'ANR n'est pas un ministère, mais elle pèse autant, si ce n'est plus. Elle joue un rôle transversal dans les dossiers politiques, diplomatiques, économiques et bien sûr sécuritaires. « En RDC, son chef assiste souvent au Conseil de sécurité présidé par le chef de l'État. Or, en l'absence de stabilité à sa tête, les orientations se succèdent sans continuité », explique un autre ancien dirigeant.

« Ces dernières années, chaque limogeage trahit, à sa façon, les fragilités de l'exécutif congolais face aux défis de sécurité intérieure, aux rivalités politiques et aux pressions extérieures », ajoute-t-il.