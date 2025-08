Soudan: Le ministre délégué auprès du ministère des AE rencontre l'ambassadeur d'Iran

Le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Omar Mohamed Ahmed Siddig a tenu une réunion mardi 5 août 2025 dans son bureau avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Soudan l'ambassadeur Hassan Shah Hosseini.

L'ambassadeur iranien a transmis un message de félicitations de la part de Son Excellence le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Abbas Araghchi, dans lequel il a réaffirmé le soutien de l'Iran au gouvernement soudanais pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité, ainsi que la volonté de poursuivre la coopération bilatérale et la coordination dans les forums régionaux et internationaux. Il a souligné que son gouvernement aspire à renforcer et développer les relations bilatérales dans l'intérêt des deux pays, notamment à travers l'activation des commissions ministérielles mixtes.

Le ministre délégué a, de son côté exprimé les remerciements et l'appréciation du gouvernement soudanais envers la République islamique d'Iran pour sa position de principe en soutien à la souveraineté, l'unité, la sécurité et la stabilité du Soudan. Il a affirmé que le gouvernement poursuit ses efforts pour établir la sécurité et la stabilité dans toutes les régions du pays, conformément à la feuille de route établie au début de cette année.

Son Excellence a également réitéré la position du gouvernement soudanais en faveur du développement des relations bilatérales entre les deux pays à travers les canaux diplomatiques reconnus, et la poursuite de la coordination dans tous les domaines servant les intérêts des deux peuples frères, en particulier dans les forums régionaux et internationaux.