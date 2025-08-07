Afrique: Le Rwanda, capitale mondiale du cyclisme en septembre

L'Afrique s'apprête à accueillir, pour la première fois de l'histoire, les championnats du monde de cyclisme sur route.

L'Union cycliste internationale (Uci) a porté son choix sur le Rwanda pour abriter ce prestigieux événement vieux de 103 ans prévu du 21 au 28 septembre. Au pays des mille collines, déjà connu pour son tour national, les autorités ont mis les petits plats dans les grands pour un succès retentissant de cette édition ultra sélective. Selon l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Festus Bizimana, son pays est fin prêt.

« Nous avons suffisamment d'hôtels pour accueillir nos hôtes et nous avons aussi des experts, des techniciens en termes d'organisation qui sont compétents et aussi la collaboration étroite avec l'Union cycliste internationale (Uci) », indique le diplomate. Selon Son Excellence Festus Bizimana, le Rwanda n'a pas été choisi par hasard. Son gouvernement, explique-t-il, a mis beaucoup de moyens et d'efforts pour que le cyclisme rwandais et africain se développe.

« Le Tour du Rwanda a montré, depuis 2018, que tout le pays est cyclable, qu'il y a des routes très praticables. Il y a aussi la sécurité et le peuple, les populations qui descendent de leurs maisons, de leurs collines et de leurs villages pour regarder le Tour du Rwanda qui se passe au pays..., tout cela a contribué au choix du Rwanda comme le premier pays africain qui organisera les championnats du monde de cyclisme », fait-il savoir. Pour cette première historique, des participants de 70 fédérations cyclistes sont attendues, selon M. Bizimana.

Et à ce jour, précise-t-il, 1200 coureurs ont déjà confirmé leur participation. « De grands noms du cyclisme mondial comme le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Tadej Pogačar seront de la partie. Sans compter que le peuple est prêt à accompagner les autorités et les organisateurs. Nous avons l'appui du gouvernement qui met tout en oeuvre ; que ce soit sur le plan sécuritaire et organisationnel, pour que ce grand événement qui se passe pour la première fois en Afrique, soit un grand succès », renseigne le diplomate.

Du 21 au 28 septembre 2025, Kigali, la capitale rwandaise, sera l'épicentre du cyclisme mondial. Il accueillera des coureurs des catégories juniors, moins de 23 ans et élite, qui rivaliseront sur le parcours dessiné par l'Union cycliste internationale (Uci) et présenté comme le plus difficile de l'histoire.