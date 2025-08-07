Afrique: Jeux africains scolaires - Le Nigeria et le Kenya hôtes des deux prochaines éditions (ACNOA)

ANNABA — Le président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, a annoncé mardi à Annaba, que les deuxième et troisième éditions des Jeux scolaires africains seront organisées respectivement par le Nigeria en 2027 et le Kenya en 2029.

"A l'issue de la réunion du Comité exécutif de l'ACNOA, il a été unanimement décidé d'attribuer l'organisation des deux prochaines éditions des Jeux africains scolaires au Nigeria et au Kenya", a déclaré Berraf lors d'une conférence de presse animée à Annaba.

Le président de l'ACNOA a tenu, à cette occasion, à adresser ses remerciements au président nigérian, Bola Ahmed Adekunle Tinubu, pour l'accueil de l'édition 2027, soulignant le soutien manifeste de ce dernier au développement du sport scolaire et à l'émergence des jeunes talents africains.

L'Algérie a accueilli la première édition des Jeux africains scolaires du 26 juillet au 5 août 2025, une manifestation qui a rassemblé 2 700 athlètes représentant 50 pays, selon les chiffres communiqués par Berraf.

La cérémonie de clôture de cette première édition se tiendra ce soir à Annaba, marquant la fin d'une compétition qui a permis aux encadreurs techniques des pays participants de découvrir de jeunes talents prometteurs, qui seront appelés à représenter dignement leurs nations dans les futures compétitions internationales.