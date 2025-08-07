Afrique: Kinshasa accueillera sa première Assemblée générale de la CAF en octobre 2025

La ville de Kinshasa abritera la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), prévue le 06 octobre 2025. C'est l'organe faîtier du football Africain qui a annoncé cette nouvelle ce lundi 04 aout.

Il s'agira d'un moment historique pour la République démocratique du Congo (RDC), qui va accueillir les différentes structures du football africain.

Le choix de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la stratégie de rapprochement et d'inclusion, prônée par de la CAF. Elle vise à valoriser toutes les régions d'Afrique, y compris les pays francophones d'Afrique centrale.

Aussitôt la confirmation reçue, le nouveau comité de normalisation de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a lancé une campagne de sensibiliser auprès de tous les acteurs du football congolais, afin de préparer la réussite cet évènement.

Cette assemblée, réunira les 54 associations membres de la CAF, les représentants des six unions zonales, de hauts responsables du foot sur le continent et les figures les plus influentes du ballon roi.

A cette occasion, la FECOFA a appelé et sensibilisé tous les acteurs du football congolais à réserver un accueil chaleureux et digne à ces hôtes de marque.