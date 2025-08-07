Afrique du Nord: Tourisme médical - Vers une Tunisie leader régional en santé

La promotion du tourisme médical et le développement de l'exportation des services de santé ont été au coeur d'une réunion tenue ce mercredi matin au siège du ministère de la Santé. Cette rencontre a réuni des représentants des ministères de la Santé, du Commerce, du Tourisme, de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, les discussions ont porté sur des solutions concrètes visant à faciliter l'arrivée des patients étrangers en Tunisie.

Les participants ont également proposé de simplifier les textes juridiques encadrant les centres de soins pour personnes âgées, à la fois pour les étrangers et les Tunisiens résidant à l'étranger. La digitalisation des services de santé a aussi été identifiée comme un levier essentiel d'amélioration.

Il a en outre été décidé de créer une équipe intersectorielle regroupant les ministères concernés, dans le but d'améliorer la qualité de l'accueil et des soins offerts aux patients étrangers. L'objectif est de positionner la Tunisie comme une destination médicale de référence à l'échelle régionale et internationale.