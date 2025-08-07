La Tunisie connaît une dynamique touristique exceptionnelle en 2025, rejoignant des destinations phares comme l'Espagne, le Mexique, le Brésil, la Grèce ou encore les Émirats Arabes Unis.

C'est ce qu'a rapporté un article publié mardi sur le site spécialisé www.travelandtourworld.fr, une plateforme B2B de référence dans le secteur du voyage, suivie par plus de 20 millions de lecteurs à travers le monde.

S'appuyant sur des données statistiques actualisées, l'article indique que la Tunisie a accueilli 5,2 millions de touristes à mi-parcours de l'année 2025, dépassant ainsi les niveaux d'avant la pandémie. Ces arrivées ont généré des recettes touristiques estimées à 3,998 milliards de dinars.

Selon le même article, cette croissance spectaculaire est le fruit d'une combinaison de facteurs, notamment une demande internationale accrue - en particulier depuis l'Europe et le Maghreb - et le renforcement des investissements publics dans les infrastructures touristiques.