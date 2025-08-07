Rwanda: Kigali et Washington concluent un accord migratoire

Le Rwanda a signé un accord pour accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis. Des motivations politiques seraient à la base de cet engagement.

Le Rwanda a favorablement réagi face au programme de déportation vers des pays tiers mis en place par l'administration Trump.

Kigali a en effet a signé un accord pour accueillir jusqu'à 250 migrants expulsées des États-Unis. Pour la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, le Rwanda a une expérience dans ce domaine :

"Le Rwanda a accepté cet accord avec les États-Unis en partie parce que presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés liées au déplacement", a-t-elle confié à l'agence de presse Reuters.

L'hospitalité rwandaise

À l'instar de la porte-parole du gouvernement rwandais, certains citoyens sur place disent avoir hâte d'accueillir les migrants expulsés des Etats-Unis :

"Accueillir les étrangers fait désormais partie de la culture rwandaise. De surcroit ces personnes pourraient nous apporter des compétences que nous n'avons pas, nous pouvons apprendre d'eux", a fait savoir Xavier Shema, un résident de Kigali.

Les enjeux politiques

La question de l'immigration est au coeur des débats dans plusieurs pays occidentaux. En Europe le Royaume-Unis avaient conclu un tel accord avec Kigali, en 2022 avant que le projet ne soit abandonné en juillet 2024.

Pour Ciaran Wrons-Passmann ce nouvel accord avec les Etats-Unis s'inscrit dans le cadre de ce que le Rwanda avait déjà initié avec certains pays européens :

"Le Rwanda avait déjà tout préparé pour lors de l'accord avec le Royaume-Uni. Le pays a pour le moment tout ce qu'il lui faut. L'administration Trump a saisi cette occasion pour continuer ce que les Etats Unis ont déjà fait avec d'autres pays en Amérique du Sud", a-t-il expliqué.

Le volet politique compte aussi

Les Etats-Unis s'impliquent dans la résolution du conflit dans l'Est de la RDC. Alors cet accord vise aussi à donner une belle image du Rwanda :

"Le Rwanda a certainement besoin du soutien américain, besoin de montrer que c'est un pays indispensable afin d'attirer la faveur du médiateur par ce geste jugé comme humanitaire, mais qui est pour moi un geste politique", a expliqué la journaliste belge Colette Braeckman.

Sous la facilitation des Etats-Unis, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix le 27 juin 2025 à Washington.