Addis-Abeba — L'Éthiopie accueillera le deuxième Sommet africain sur le climat (ACS-2) qui devrait permettre de mettre en oeuvre des solutions efficaces pour l'action climatique, tout en garantissant de véritables engagements internationaux en faveur des initiatives environnementales et climatiques sur le continent.

Le sommet ACS-2 est une plateforme visant à unifier la voix et le leadership de l'Afrique dans l'action climatique mondiale, à promouvoir des solutions climatiques pilotées par l'Afrique et à catalyser des engagements financiers et politiques audacieux.

S'adressant aujourd'hui à un journaliste au sujet du sommet, le ministre d'État de la Planification et du Développement, Seyoum Mekonnen, a dévoilé qu'un comité de pilotage relevant du Cabinet du Premier ministre, ainsi qu'un comité national de coordination dirigé par le ministère de la Planification et du Développement et l'Union africaine, ont été créés pour faciliter le sommet prévu du 8 au 10 septembre 2025.

Le sommet sera précédé d'événements préparatoires du 5 au 7 septembre, a-t-on appris.

Sous le thème « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique », le sommet vise à amplifier la voix de l'Afrique dans les discussions mondiales sur le climat, à mobiliser des financements pour la lutte contre le changement climatique et à mettre en avant des solutions locales innovantes, telles que l'Initiative pour un héritage vert en Éthiopie.

Avec plus de 20 000 participants attendus, dont des chefs d'État, des décideurs politiques, des experts du climat, des institutions financières, des dirigeants du secteur privé et des représentants de la jeunesse, l'ACS2 servira de plateforme de haut niveau pour une action verte coordonnée et la résilience climatique sur l'ensemble du continent.

Le ministre d'État a noté que le sommet vise également à changer le discours selon lequel l'Afrique n'est qu'une victime de la crise climatique.

À cet égard, le sommet prouvera que l'Afrique n'attendra pas que quelqu'un la sauve ; mais elle façonne son propre avenir et devient partie prenante de la solution, a-t-il souligné.

L'ACS2 proposera des événements parallèles et des expositions présentant les réalisations en matière de lutte contre le changement climatique, notamment les avancées en matière d'agriculture climato-intelligente et de développement des énergies vertes.

En tant que pays hôte, l'Éthiopie présentera ses réussites en matière de projets de développement vert, notamment l'Initiative de l'empreinte Verte, le Grand Barrage de la Renaissance et les initiatives en matière de transport durable.

Le ministre d'État a indiqué que les thèmes du sommet incluront les solutions technologiques et agricoles au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la résilience et la mise en place de systèmes d'alerte précoce, et que cette conférence aboutira à une déclaration politique appelée « Déclaration d'Addis-Abeba ».