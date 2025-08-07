Congo-Brazzaville: Infrastructures numériques - Le Datacenter national sera inauguré en novembre

Lancés l'année dernière, les travaux de construction du Datacenter national, déjà exécutés à plus de 90%, vont à leur terme. L'ouvrage sera inauguré avant la fête du 28 novembre par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a confirmé Léandre Bassolé, directeur général Afrique de la Banque africaine de développement (BAD) qui cofinance le projet.

En séjour de travail à Brazzaville, le directeur général Afrique de la BAD a visité le chantier, le 5 août, en compagnie du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, pour constater le niveau d'avancement des travaux. Les deux responsables y sont sortis satisfaits, après avoir remarqué que les travaux sont suffisamment avancés et reçu des techniciens chinois des assurances que le chantier sera exécuté dans les délais initialement prévus par le gouvernement et la BAD.

Le directeur Afrique de la BAD a affirmé qu'à l'issue des échanges qu'il a eus avec les autorités, le gouvernement s'est engagé à verser sa quote-part de financement, objet du blocus des travaux, et a pris toutes les dispositions nécessaires pour que le chantier soit achevé d'ici à la fin du mois de novembre. «J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer le ministre chargé du Plan, Ludovic Ngatsé, qui m'a rassuré de sa disponibilité à poursuivre le travail avec la BAD.

Ce matin, j'ai été reçu par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, qui m'a certifié que des fonds seront mis à la disposition de l'équipe du projet pour achever le chantier dans les meilleurs délais. Ce Datacenter sera la plus grande infrastructure numérique en Afrique centrale et cela doit faire l'objet de fierté pour les Congolais », a souligné Léandre Bassolé.

Saluant l'avancée remarquable des travaux du chantier, le ministre chargé de l'Economie numérique, a, pour sa part, émis le voeu que cette infrastructure critique soit achevée au plus vite afin qu'elle soit mise en service par le chef de l'Etat, dans la foulée des festivités du 28 novembre. « On ne peut pas parler de gouvernance électronique sans avoir la souveraineté de ses données.

Et le Datacenter sert à héberger les données critiques du gouvernement, mais aussi d'autres opérateurs qui pourront y loger leurs données. Nous travaillons d'arrache-pied pour tenir les délais afin que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'inaugure au plus tard le 28 novembre, jour où il va décliner son discours sur l'état de la nation. Et nous aimerions, qu'avant cette date, qu'il lance cette infrastructure pour que le monde sache que le Congo est entré dans l'ère de la digitalisation et de la modernité », a indiqué Léon Juste Ibombo.

Datacenter, une infrastructure de souveraineté

Erigé sur l'ancien site de l'UAPT situé en face du camp La Milice dans le deuxième arrondissement Bacongo, le Datacenter national est une infrastructure déterminante. C'est un immeuble moderne de trois niveaux avec un sous-sol. Le bâtiment servira de siège technique et permettra au Congo de stocker, d'héberger et de traiter toutes ses données numériques et applications développées sur place. L'objectif du projet est de garantir la souveraineté et la sécurité numérique et électronique du Congo et de la sous-région. L'immeuble comprend des salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence ainsi qu'un local technique devant abriter les équipements d'énergie et de climatisation.