Afrique: Dakar 2026 - La répartition officielle des sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse

6 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

A l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le comité d'organisation a dévoilé la répartition officielle des disciplines sportives entre les différents sites qui accueilleront les compétitions. Une cartographie qui met en lumière les infrastructures de la capitale sénégalaise et de Diamniadio.

Le prestigieux Dakar Arena situé à Diamniadio, accueillera deux disciplines populaires : le badminton, et le futsal. Le Centre Équestre de Diamniadio sera le théâtre des épreuves d'équitation. Par ailleurs, le Complexe Tour de l'OEuf deviendra l'épicentre de plusieurs disciplines urbaines et aquatiques : Natation, Basketball 3x3, Breaking (danse sportive), Baseball5 et Skateboard.

En outre, site historique du sport dakarois, le Complexe Iba Mar Diop accueillera des épreuves très attendues : Athlétisme, Boxe, Futsal (autres phases) et Rugby à 7.

