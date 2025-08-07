Afrique: CHAN 2025 - Le Burkina Faso se relance, la Tanzanie confirme

La deuxième journée de la phase de groupes du CHAN 2025 a débuté ce mercredi 6 août à Dar es Salaam Tanzanie. Le Burkina Faso, battu par les Tanzaniens pour sa première sortie dans le groupe B, n'avait déjà plus droit à l'erreur face à la Centrafrique, novice dans la compétition. Les Etalons se sont imposés 4-2. La Tanzanie a engrangé une deuxième victoire, contre la Mauritanie, et met un pied en quart de finale.

Pour les Etalons, le succès était impératif pour rester dans la course à la qualification au deuxième tour. A la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité (1-1). Le Burkinabè Papus Naser Ouattara a ouvert le score dès la 11e minute alors que la Centrafrique à égalisé quatre minutes plus tard avec Sydney Chiffort Tchibinda pour le seul tir cadré centrafricain de la première période. De quoi signer le premier but centrafricain dans l'histoire du CHAN.

La suite tournera facilement à l'avantage du Burkina, dominateur dans tous les secteurs de jeu.

En seconde période, le milieu de terrain Abdoul Abass Guiro a donné l'avantage aux Etalons sur penalty (61e). Son coéquipier Patrick Malo a fait de même à la 78e minute avant que Abdoul Baguian n'enfonce le clou en fin de rencontre (84e/ 4-1). Le Burkina s'est fendu de 19 tirs dont 6 cadrés. Dans les arrêts de jeu, Ange Zoumara a réduit le score (90e+5).

Après avoir grillé une cartouche contre la Tanzanie, le Burkina Faso se relance de la plus belle des manières pour la course aux quarts de finale. Issa Balboné, le sélectionneur burkinabè, avait insisté sur la nécessité de reconstruire la confiance et d'aborder ce deuxième rendez-vous avec ambition lors de la conférence de presse d'avant-match. « Nous avons mal commencé en perdant face au pays organisateur, mais il faut garder la tête haute. Ici, on joue pour gagner. Le plus important est de montrer ce que nous savons faire et de rendre fiers tous les Burkinabè », disait-il. Les Etalons joueront leur troisième match face à la Mauritanie le mercredi 13 août.

Après sa victoire contre le Burkina Faso, la Tanzanie avait la possibilité de prendre une belle option pour les quarts de finale en cas de nouveau succès. Mais la Mauritanie, qui a buté sur Madagascar lors de sa première rencontre (0-0), n'avait pas l'intention de s'en laisser compter. En première période, le Mauritanien Yacoub Sidi tente une frappe croisée qui passe à côté.

Alors que l'on se dirigeait vers une rencontre sans but, la Tanzanie a ouvert le score dans les dernières minutes grâce à Shomari Kapombe (89e). Avec cette deuxième victoire, les Tanzaniens ont donc fait un grand pas pour se hisser au deuxième tour.