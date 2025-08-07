Soudan: Lit-Gen Ibrahim Jabir affirme l'engagement des dirigeants de l'État à mettre fin au siège d'El Fasher, Dilling et Kadugli

Le membre du Conseil souverain de transition et commandant en chef adjoint Lit-Gen Ibrahim Jaber a affirmé l'engagement des dirigeants de l'État à mettre fin au siège imposé par la milice de la famille Daglo et la faction du Mouvement populaire de libération du Soudan-Front national (SPLM-N) sur les villes d'El Fasher, Dilling et Kadugli.

Lors de sa rencontre mercredi avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le professeur Jumaa El-Wakil El-Ayser, Son Excellence a promis de surmonter les obstacles qui entravent le travail de la commission et d'accorder une priorité particulière à la gestion des effets et des répercussions du siège sur ces villes, afin de préserver la vie des civils menacés par les pénuries de nourriture et de médicaments et le manque de biens de première nécessité pour une vie décente.

De son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Jumaa El-Wakil, a expliqué que la réunion avait porté sur la situation sécuritaire et humanitaire globale résultant des répercussions du siège des civils par les milices. Il a également souligné la nécessité pour le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les civils et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre.

Le président de la Commission a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à remplir ses obligations envers les personnes touchées par la guerre. Il a appelé les organisations de la société civile et les acteurs internationaux à se tenir aux côtés des victimes de la guerre, à les défendre et à les soutenir.

Juma a également souligné l'importance d'unifier les rangs nationaux pour faire face aux défis et aux complots extérieurs qui menacent l'unité, la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale du Soudan.