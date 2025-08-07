Guinée: La DGE met en place le comité technique inter parties du processus électoral

6 Août 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) à travers la direction générale des élections (DGE) a organisé ce mercredi 06 août 2025 à Conakry, un atelier de mise en place du comité inter parties du processus électoral.

Selon les organisateurs, ce cadre d'échanges qui réunit tous les acteurs impliqués dans le processus électoral permet de recueillir les avis mais aussi les suggestions de chaque partie prenante pour la tenue effective des élections dans le pays.

Cette importante rencontre a mobilisé des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des journalistes.

Prenant la parole, Zenab Camara, Directrice générale de la DGE a dit que ce comité technique inter parties est un espace ou un cadre de concertations techniques, d'informations et d'échanges avec tous les acteurs sociopolitiques et parties prenantes également pour permettre à la Direction générale des élections, d'informer, d'échanger et de recueillir les avis et les suggestions des partis politiques, de la société civile, des institutions nationales et également des partenaires techniques et financiers sur les étapes du processus électoral.

L'initiative de la direction générale des élections a été saluée par les acteurs ayant pris part à la rencontre.

