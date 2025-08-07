Congo-Kinshasa: Un groupe armé massacre des dizaines de personnes dans une église

communiqué de presse

Nairobi — Les tueries commises dans la province de l'Ituri soulignent la nécessité d'améliorer la réponse de l'armée et de l'ONU

Le groupe armé Forces démocratiques alliées (Allied Democratic Forces, ou ADF) a tué plus de 40 personnes, dont plusieurs enfants, à l'aide d'armes à feu et de machettes lors d'un rassemblement de nuit dans l'enceinte d'une paroisse les 26 et 27 juillet 2025, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Plusieurs autres enfants ont été enlevés et sont toujours portés disparus.

Les ADF, dirigées par des Ougandais, ont prêté allégeance à l'État islamique (EI) en 2019, mais les liens actuels entre les deux groupes armés ne sont pas clairs. L'EI a revendiqué l'attaque de la ville de Komanda, dans la province de l'Ituri, sur sa chaîne Telegram, indiquant que 45 personnes avaient été tuées. Ce massacre accentue les inquiétudes quant à la capacité de l'armée nationale congolaise, stationnée à proximité, et de la force de maintien de la paix de l'ONU à protéger les civils.

« Les meurtres de civils commis par les Forces démocratiques alliées, y compris de fidèles se trouvant dans une église, sont d'une incompréhensible brutalité », a déclaré Clémentine de Montjoye, chercheuse senior sur les Grands Lacs à Human Rights Watch. « Le massacre de Komanda et les autres tueries de masse perpétrées cette année mettent en évidence l'insécurité dans l'est de la RD Congo et la nécessité pour le gouvernement congolais de renforcer d'urgence ses mesures pour protéger les civils et traduire les responsables en justice. »

Des habitants de Komanda et des témoins ont rapporté à Human Rights Watch que des fidèles s'étaient rassemblés à l'église catholique le 26 juillet dans le cadre d'une célébration religieuse et que beaucoup d'entre eux avaient passé la nuit dans la paroisse avant la messe du dimanche. Les combattants des ADF ont pénétré dans l'enceinte de la paroisse vers 1 heure du matin le 27 juillet et ont commencé leur attaque sur un bâtiment où des personnes dormaient, selon des témoins. Des survivants et un témoin ont déclaré que les combattants avaient attaqué des personnes en leur assénant des coups à la tête avec des instruments contondants ainsi qu'avec des machettes et des armes à feu. Selon la paroisse, au moins 33 personnes sont mortes sur le coup ou des suites de leurs blessures.

« Ils nous ont dit de nous asseoir, puis ils ont commencé à frapper les gens [avec des objets contondants] à l'arrière du cou. Ils ont tué deux personnes que je ne connaissais pas, et c'est là que j'ai décidé de m'enfuir avec quatre autres personnes », a déclaré un rescapé à Human Rights Watch. « Nous avons réussi à nous enfuir - ils ont tiré sur nous, mais ils ne nous ont pas touchés. »

Les combattants des ADF ont tué au moins cinq autres personnes dans la ville et incendié des maisons et des kiosks, selon un responsable local de la société civile et des médias. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et géolocalisées par Human Rights Watch montrent des bâtiments incendiés sur la route principale de la ville, près de l'église.

Human Rights Watch a reçu les noms de 39 personnes tuées, 9 blessées et de 9 enfants âgés de 7 à 14 ans qui ont été enlevés. Selon une liste fournie par la paroisse le 2 août, plus de 30 personnes ont été enlevées et 7 blessées lors de l'attaque sur le bâtiment à côté de l'église. Le 27 juillet, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RD Congo (MONUSCO) a fait état d'au moins 43 morts, dont 9 enfants, ainsi que de personnes tuées dans les zones environnantes. Selon deux sources, des personnes kidnappées se sont échappées.

L'armée congolaise était déployée à environ 3 kilomètres au sud de l'église, tandis que la MONUSCO se trouvait à environ un kilomètre au sud. Human Rights Watch a reçu des informations selon lesquelles des problèmes de réseau au moment de l'attaque ont entravé les capacités à donner l'alerte.

« Pendant tout ce temps, ni les FARDC [armée congolaise] ni la MONUSCO ne sont intervenues », a déclaré un leader de la société civile. « La police n'est pas venue non plus. Ils sont tous finalement arrivés, mais il était trop tard. Ils n'ont pu que constater les dégâts. »

Le gouvernement a imposé l'état de siège dans le Nord-Kivu et en Ituri en avril 2021 afin de mettre fin à l'insécurité dans ces deux provinces. Cependant, l'état de siège n'a pas mis un terme aux abus commis contre les civils. Il a permis à l'armée et à la police de restreindre la liberté d'expression et de réprimer les manifestations pacifiques en recourant à la force létale ainsi que d'arrêter arbitrairement et de poursuivre en justice des militants, des journalistes et des membres de l'opposition politique.

L'influente Conférence épiscopale nationale du Congo a déclaré le 29 juillet que « [n]otre indignation est d'autant plus grande parce que ce énième massacre survient dans l'une des Provinces placées sous l'état de siège depuis plusieurs années, appuyé par la mutualisation des forces armées de la RD Congo (FARDC) et celles de l'Ouganda (UPDF), avec la présence pluri décennale de la Mission des Nations Unies pour le Maintien de la Paix (MONUSCO). »

Le gouvernement congolais a condamné ces meurtres, les qualifiant d'« horribles », et des responsables militaires les ont décrits comme un « massacre à grande échelle » en réponse aux récentes opérations militaires menées contre les ADF. La MONUSCO a condamné ces meurtres et averti que ces attaques aggraveraient « une situation humanitaire déjà extrêmement préoccupante dans la province. »

En réponse aux questions écrites de Human Rights Watch, une responsable de l'information du bataillon d'intervention rapide de la base de la MONUSCO à Komanda a déclaré que « les ADF sont connus pour employer des tactiques meurtrières silencieuses, frappant rapidement, de manière organisée et imprévisible. Dans ce cas précis, l'attaque a eu lieu aux premières heures du matin, visant un rassemblement religieux auquel participaient un grand nombre de civils » et que la MONUSCO avait pris des mesures pour « intensifier les efforts de protection dans la région ».

Une source militaire congolaise a déclaré à Human Rights Watch qu'une enquête de la justice militaire avait été ouverte et que des troupes supplémentaires avaient été déployées dans la région afin d'assurer la protection des civils. Le gouvernement congolais et la MONUSCO devraient compléter l'enquête sur l'attaque de juillet et sur la réponse des forces armées et de la MONUSCO de toute urgence et rendre ses conclusions publiques.

Les autorités congolaises, avec l'aide de la MONUSCO, devraient adopter des mesures pour rétablir la confiance avec les civils, notamment en renforçant les réseaux d'alerte précoce et en consultant les communautés et les groupes civiques sur les besoins en matière de protection. Les autorités devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, notamment en réagissant rapidement aux informations faisant état d'activités et de mouvements de groupes armés. En outre, des efforts devraient être déployés pour traduire en justice les auteurs de ces meurtres, qui pourraient constituer des crimes de guerre, a déclaré Human Rights Watch.

Ces dernières années, le groupe armé ADF a été impliqué dans de nombreux meurtres et enlèvements dans les territoires de Beni et Lubero, situés dans la province du Nord-Kivu, et de plus en plus dans le territoire voisin d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Selon l'ONU, les attaques des ADF au début du mois de juillet ont tué 82 civils en Ituri et au Nord-Kivu. Le Groupe d'experts des Nations Unies sur la RD Congo a indiqué que « janvier 2025 a marqué la deuxième fois où les ADF ont fait plus de 200 morts en un seul mois - principalement dans la région de Beni et le territoire de Lubero ». En 2024, les ADF étaient le groupe armé responsable du plus grand nombre de meurtres en RD Congo, principalement des civils.

Au début de l'année 2025, les forces armées ougandaises ont accru une opération militaire conjointe, baptisée « Opération Shujaa », qui avait débuté fin 2021. L'ONU a toutefois signalé que cette opération « n'a pas réduit la violence des ADF contre les civils dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri ». Certains experts en matière de sécurité estiment que le déploiement conjoint a repoussé les ADF de certains de leurs bastions situés près de la frontière ougandaise pour s'enfoncer davantage dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

L'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies devraient faire pression pour qu'une stratégie crédible soit mise en place afin de remédier à la crise sécuritaire qui s'aggrave et aux graves violations des droits humains dans toutes les régions de l'est de la RD Congo, a déclaré Human Rights Watch.

« Le président Félix Tshisekedi, avec un soutien international, devrait se concentrer sur la protection des civils et renforcer la surveillance militaire dans l'est de la RD Congo afin de protéger les communautés qui souffrent depuis longtemps contre de nouvelles atrocités », a conclu Clémentine de Montjoye. « Le gouvernement a le devoir de protéger les civils et de garantir que justice soit rendue aux victimes de ces atrocités répétées. »