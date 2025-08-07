Soudan: Le Président du CST honore la réunion du Comité supérieur d'urgence et de gestion des crises de l'État de Khartoum

6 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de souveraineté de transition et Commandant en chef des forces armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan a honoré aujourd'hui la réunion périodique du Comité supérieur d'urgence et de gestion des crises de l'État de Khartoum, en présence du Gouverneur de l'État, M. Mohamed Osman Hamza, ainsi que des membres de son gouvernement.

Son Excellence a exprimé sa profonde reconnaissance pour les efforts déployés par le Comité supérieur d'urgence et de gestion des crises de l'État de Khartoum en matière de reconstruction, de réhabilitation des infrastructures sanitaires et de services détruites par la milice terroriste rebelle, ainsi que dans la gestion de la crise humanitaire. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à fournir tous les services essentiels aux citoyens et à créer un environnement propice à leur retour pour participer aux efforts de reconstruction et à la marche vers le développement.

De son côté, le Gouverneur de l'État de Khartoum a présenté, au cours de la réunion, un exposé sur les travaux du comité et les efforts du gouvernement de l'État pour réhabiliter la capitale et organiser la prestation des services aux citoyens.

