Soudan: La ministre de l'Industrie et du Commerce rencontre l'ambassadeur de Russie

La ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Mohassen Ali Yagoub, a rencontré l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Monsieur Andrei Tchernovol, accompagné d'une délégation de la Chambre russe de l'industrie et du commerce.

La ministre a exprimé l'intérêt du Soudan à renforcer la coopération économique et commerciale dans divers domaines, à tirer pleinement parti des opportunités disponibles dans les deux pays, à surmonter les obstacles entravant les investissements industriels et commerciaux, et à œuvrer à l'augmentation des échanges commerciaux à travers des mesures concrètes qui jettent les bases d'une coopération économique plus étroite.

De son côté, l'ambassadeur russe a souligné la solidité des relations entre le Soudan et la Russie, affirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Soudan dans tous les domaines.