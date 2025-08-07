Soudan: Al-Burhan depuis Khartoum - Nous combattrons jusqu'à la libération de la terre du Soudan des milices rebelles

Le président du Conseil de souveraineté transitoire, le Général d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, a réaffirmé la poursuite de la bataille de la dignité jusqu'à l'élimination complète de la milice rebelle ou sa reddition, en vue de libérer l'ensemble du territoire soudanais.

Lors de la 30e session du forum d'information du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, organisée aujourd'hui à Khartoum par l'Agence soudanaise de presse en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le président a précisé que les forces armées soudanaises et les troupes qui les soutiennent poursuivront les rebelles partout où ils se trouvent, que ce soit à El Fasher, à El Geneina, ou ailleurs, jusqu'à ce que chaque parcelle du pays soit purifiée de la souillure de la milice.

Il a ajouté que la libération de Khartoum n'a pas été une tâche facile, rappelant que les forces armées et leurs alliés y ont sacrifié des milliers de martyrs, et que l'ampleur des destructions dans la capitale témoigne de la violence et de la brutalité des combats qui s'y sont déroulés.

Le président a affirmé que l'État poursuivait ses efforts pour assurer la sécurité et fournir les services nécessaires aux citoyens afin de faciliter leur retour dans leurs foyers.

Il a réitéré la détermination du gouvernement à débarrasser Khartoum de toutes les manifestations armées, à contrôler la circulation des armes et à interdire les véhicules non immatriculés. Il a également assuré du soutien accordé au comité supérieur chargé de préparer l'environnement pour le retour des citoyens à Khartoum, ainsi qu'au gouvernement de l'État.

Enfin, le président Al-Burhan a affirmé que le Conseil de souveraineté ne s'ingérerait en aucun cas dans les affaires de l'exécutif, précisant que le rôle du comité dirigé par le Général Ibrahim Jaber est limité à l'aide et à la coordination.