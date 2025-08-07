Soudan: Ambassade du pays à Dublin fonctionne avec l'intégralité de son personnel diplomatique et administratif.

6 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à publié un communiqué de clarification en réponse à certains médias qui ont diffusé de fausses informations concernant plusieurs diplomates de l'ambassade du Soudan à Dublin, en Irlande, qui auraient demandé l'asile en Irlande.

Le communiqué a indiquant que l'ambassade du Soudan à Dublin a affirmé que ces allégations étaient fausses et sans fondement. L'ambassade tient à souligner l'engagement de tous les membres de la mission à exercer leurs fonctions officielles et à représenter le Soudan conformément aux règles et normes diplomatiques. Elle affirme également que l'ambassade du Soudan à Dublin fonctionne avec l'intégralité de son personnel diplomatique et administratif.

À cet égard, nous tenons à vous informer que les ambassadeurs Adel Youssef Banaga et Omar Ork Al-Din, dont les noms ont été mentionnés dans les fausses nouvelles diffusées par plusieurs médias, ont terminé leurs mandats au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale après avoir atteint l'âge de la retraite en 2023 et 2022.

M. le conseiller Mohamed Musa Al-Bashir, ancien chargé d'affaires par intérim a également terminé son mandat à l'ambassade et se prépare à reprendre ses fonctions au sein du personnel diplomatique du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au Soudan.

L'ambassade du Soudan à Dublin exhorte les médias à faire preuve de précision et à ne pas se laisser influencer par des mensonges et des rumeurs malveillantes qui ne servent que des objectifs douteux.

