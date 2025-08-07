Soudan: Le ministre de l'agriculture rencontre une délégation du PAM

6 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Prof. Issmat Ghorashi, a rencontré aujourd'hui une délégation du Programme alimentaire mondial (PAM) dirigée par M. Abraham.

Il a exprimé sa gratitude pour le soutien du PAM au programme d'urgence de production de blé dans cinq États soudanais, visant à appuyer les petits producteurs.

Le chef de la délégation a précisé que le projet, financé par la Banque africaine de développement, a démarré en 2022 et fournit semences, engrais et formation technique aux agriculteurs.

