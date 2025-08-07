Soudan: MSF - Pays-Bas termine sa mission dans l'État de Gazeira

Le directeur général du ministère de la Santé de l'État de Gezira et ministre délégué, Dr Osama Al-Faki a exprimé sa gratitude pour les interventions menées par l'Organisation Médecins Sans Frontières - Pays-Bas, visant à améliorer la qualité des soins de santé et à fournir les fournitures médicales essentielles.

Lors de sa rencontre ce matin dans son bureau avec la délégation de l'organisation, conduite par Ijaz Zarin, coordinateur du projet d'urgence, à l'occasion de la clôture du projet mis en oeuvre dans l'État, il a affirmé la volonté de maintenir la coopération avec l'organisation à l'avenir.

Pour sa part, le chef de la délégation a indiqué que l'organisation avait réalisé d'importantes interventions, notamment la réhabilitation et la rénovation de l'hôpital des urgences gynéco-obstétricales de Madani, la fourniture de matériel médical, ainsi que le soutien apporté aux cadres médicaux et au personnel.

Il a exprimé l'espoir de voir l'organisation reprendre ses activités à l'avenir pour soutenir les efforts de réponse continue aux situations d'urgence et ouvrir la voie à de futures interventions dans l'État de Gezira.