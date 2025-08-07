Ethiopie: Une campagne de bénévolat lancée cet été permettra à cinq millions d'Éthiopiens de recevoir des soins médicaux gratuits - Ministère de la Santé.

6 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Cet été, cinq millions d'Éthiopiens défavorisés bénéficieront de soins médicaux gratuits grâce à une campagne nationale de bénévolat, selon le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement d'un service de santé bénévole pour les cinq millions de citoyens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner cette année.

L'hôpital général Eka Kotebe, en collaboration avec la Commission de participation communautaire et de coordination bénévole de l'administration municipale d'Addis-Abeba, a lancé un programme de dépistage médical gratuit pour le service bénévole d'été.

Le programme a été organisé en présence de la ministre de la Santé, Mekdes Daba, du directeur général de l'hôpital Eka Kotebe, Muluken Tesfaye, et de hauts responsables de l'administration municipale d'Addis-Abeba.

Par ailleurs, la ministre de la Santé, Mekdes Daba, a souligné la nécessité du service bénévole et a annoncé que de nombreuses actions bénévoles avaient été menées au cours des dernières années de changement.

Il a déclaré que grâce à ces actions bénévoles, il avait pu fournir des soins médicaux à 4,5 millions de personnes et que des efforts étaient déployés pour atteindre cinq millions de personnes cette année.

Il a indiqué que le travail bénévole se développe régulièrement et qu'il faut continuer à le renforcer.

Muluken Tesfaye, directeur général de l'hôpital général d'Eka Kotebe, a déclaré que ce service était le lieu où les professionnels de santé mettaient en pratique leurs vertus.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.