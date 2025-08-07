Addis-Abeba — Cet été, cinq millions d'Éthiopiens défavorisés bénéficieront de soins médicaux gratuits grâce à une campagne nationale de bénévolat, selon le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement d'un service de santé bénévole pour les cinq millions de citoyens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner cette année.

L'hôpital général Eka Kotebe, en collaboration avec la Commission de participation communautaire et de coordination bénévole de l'administration municipale d'Addis-Abeba, a lancé un programme de dépistage médical gratuit pour le service bénévole d'été.

Le programme a été organisé en présence de la ministre de la Santé, Mekdes Daba, du directeur général de l'hôpital Eka Kotebe, Muluken Tesfaye, et de hauts responsables de l'administration municipale d'Addis-Abeba.

Par ailleurs, la ministre de la Santé, Mekdes Daba, a souligné la nécessité du service bénévole et a annoncé que de nombreuses actions bénévoles avaient été menées au cours des dernières années de changement.

Il a déclaré que grâce à ces actions bénévoles, il avait pu fournir des soins médicaux à 4,5 millions de personnes et que des efforts étaient déployés pour atteindre cinq millions de personnes cette année.

Il a indiqué que le travail bénévole se développe régulièrement et qu'il faut continuer à le renforcer.

Muluken Tesfaye, directeur général de l'hôpital général d'Eka Kotebe, a déclaré que ce service était le lieu où les professionnels de santé mettaient en pratique leurs vertus.