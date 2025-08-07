Addis-Abeba — L'Éthiopie a souligné la nécessité de plaider en faveur d'un engagement renouvelé en faveur d'un partenariat mondial inclusif, transparent et efficace afin de permettre aux pays en développement sans littoral de surmonter leurs défis spécifiques et de réaliser pleinement leur potentiel de développement durable.

La troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral (PDSL3) s'est ouverte à Awaza, au Turkménistan, réunissant dirigeants, décideurs politiques et parties prenantes du monde entier sous le thème « Promouvoir le progrès grâce aux partenariats ».

L'événement historique vise à relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les 32 pays en développement sans littoral, qui abritent plus de 600 millions de personnes, et à accélérer le développement durable grâce au renforcement de la coopération, à la facilitation des échanges et aux investissements dans les infrastructures.

Dans son discours à la réunion, le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a souligné que les pays en développement sans littoral continuent de faire face à des défis croissants, notamment l'absence d'accès direct à la mer, le coût élevé du transport et l'insuffisance des infrastructures.

Selon lui, les tensions géopolitiques, le changement climatique et le lourd fardeau de la dette aggravent encore ces difficultés.

L'Éthiopie estime que les ressources de la haute mer, qui représentent environ 50 % de la surface de la planète et 60 % des zones océaniques mondiales, peuvent être un moteur de prospérité pour tous les pays, a-t-il dit.

Saluant le Programme d'action d'Awaza qui propose la création d'un groupe d'experts de haut niveau chargé d'explorer les moyens de mettre en oeuvre l'égalité des droits d'accès à la mer pour tous les États, l'Éthiopie appelle également à l'adoption d'une approche révolutionnaire garantissant l'égalité des droits maritimes pour tous les États.

Le ministre a également souligné la nécessité de renforcer l'intégration régionale et de faciliter les échanges commerciaux en investissant dans les infrastructures et en créant des liens entre les États d'une même région.

Alemu a également exhorté les partenaires à financer des initiatives de projets, notamment en Afrique, visant à simplifier les procédures douanières, à libéraliser l'accès aux marchés du transport et de la logistique, à assouplir les barrières commerciales, à promouvoir la technologie et l'innovation, et à renforcer le financement durable.

L'Éthiopie appelle également à une augmentation significative du financement international pour le développement des infrastructures, a souligné le ministre.

« Nous devons plaider en faveur d'un engagement renouvelé en faveur d'un partenariat mondial inclusif, transparent et efficace, afin de permettre aux pays en développement sans littoral de surmonter leurs défis spécifiques et de réaliser pleinement leur potentiel de développement durable. »

Il a exhorté les partenaires de développement à soutenir la numérisation, la gestion coordonnée des frontières et l'harmonisation des régions de transit afin de libérer pleinement notre potentiel en matière de gouvernance maritime.

Les engagements du Programme d'action d'Awaza doivent être appliqués dans le respect des droits de tous les États, notamment la participation égale aux opportunités économiques maritimes, la protection des droits environnementaux dans les espaces marins partagés et la contribution à la paix et à la sécurité régionales grâce à une gouvernance maritime collaborative, a souligné le ministre.

L'Éthiopie a réaffirmé son engagement en faveur de la pleine mise en oeuvre des ODD et du Programme d'action d'Awaza.

Le Programme d'action d'Awaza (PAA) pour les pays en développement sans littoral (PDSL) pour la décennie 2024-2034 a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 décembre 2024 dans la résolution A/RES/79/233.

Il représente un engagement mondial renouvelé et renforcé en faveur des aspirations de développement des 32 PDSL situés en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.