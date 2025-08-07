Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Turkménistan ont convenu de relever conjointement les défis liés à l'accès à la mer et de renforcer l'intégration régionale et le commerce.

Le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre turkmène du Commerce et des Relations économiques extérieures, Nazar Halnazarovich Agahanov, en marge de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral (PDSL3), qui s'est ouverte mardi à Awaza, au Turkménistan.

Les deux responsables ont échangé leurs points de vue sur la nécessité de collaborer pour résoudre les problèmes liés à l'inégalité de l'accès maritime et de renforcer leur partenariat afin de développer des solutions de transport efficaces et économiques qui contribueront à accélérer les échanges commerciaux et à favoriser le développement économique.

Les ministres ont également souligné les défis auxquels leurs pays sont confrontés, notamment les coûts élevés du transport, la dépendance totale aux ports voisins et l'instabilité géopolitique qui perturbe les routes commerciales.

À l'occasion, le ministre Alemu Sime s'est dit convaincu que ce forum international contribuerait significativement à transformer ce défi en opportunité, l'enclavement ayant historiquement constitué un obstacle géographique freinant le développement des nations.

Le ministre turkmène a pour sa part souligné que l'intégration régionale est essentielle à la réalisation du potentiel des pays enclavés ; la solution réside dans la création d'un réseau de connexions garantissant la circulation fluide des biens, des services et des idées dans toute la région.

Il s'est engagé à construire des infrastructures et à conclure les accords nécessaires pour concrétiser cet objectif, a ajouté le ministre.

Il considère l'Éthiopie comme un partenaire clé dans cet effort et a souligné que son pays est la porte d'entrée vers l'Asie centrale, tout comme l'Éthiopie est la porte d'entrée vers l'Afrique.

Enfin, les deux pays ont conclu un accord visant à renforcer leur collaboration et à réduire leur dépendance aux routes commerciales conventionnelles, en plus de créer un nouveau partenariat commercial.