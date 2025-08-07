Sénégal: Arrivée du Premier ministre, Ousmane Sonko, à Ankara

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé, mercredi, en Turquie où il entame une visite officielle de cinq jours à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

L'avion convoyant M. Sonko et sa délégation a foulé le tarmac de l'aéroport d'Ankara vers 17 h 00 GMT.

Le Premier ministre est accompagné de plusieurs personnalités, dont les ministres de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et leur collègue chargé des Forces armées, Birame Diop, prennent part à la visite.

Le Premier ministre va se recueillir sur le mausolée de l'homme d'État et ancien président turc Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), jeudi matin, à Ankara, selon l'agenda de sa visite.

Dans l'après-midi, il sera reçu en audience par Numan Kurtulmus, le président de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, avant un tête-à-tête avec Recep Tayyip Erdogan.

Ousmane Sonko se rendra également à Istanbul, l'une des principales villes de la Turquie, où il tiendra des réunions de travail et des audiences avec des membres du patronat turc.

Des signatures de contrats entre le Sénégal et la Turquie et une rencontre avec la communauté sénégalaise vivant dans ce pays sont également prévues dans le programme de sa visite.

Le Premier ministre va regagner Dakar, lundi.