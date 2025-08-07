Ghana: Crash d'hélicoptère - L'Union africaine exprime sa solidarité et présente ses condoléances

À la suite du tragique accident d'hélicoptère survenu dans la région d'Ashanti, au Ghana, et qui a coûté la vie à plusieurs hauts responsables gouvernementaux, le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde douleur et présenté ses condoléances au peuple ghanéen.

Le drame, qui a frappé la nation soeur du Ghana, a notamment emporté le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Ibrahim Murtala Mohammed, aux côtés de six autres victimes, civiles et militaires.

Dans une déclaration officielle publiée sur le site de l'Union africaine, le Président Youssouf a salué la mémoire des disparus et adressé un message de compassion au Président John Dramani Mahama, au gouvernement ghanéen, aux familles endeuillées et à l'ensemble du peuple ghanéen.

« L'Union africaine est pleinement solidaire avec le Ghana en pleurant cette perte profonde. Que les âmes des défunts reposent éternellement en paix », a-t-il déclaré.

Le Président de la Commission a également exprimé sa solidarité envers les forces armées ghanéennes et le Congrès National Démocrate (NDC), parti au pouvoir, frappé par la perte de plusieurs de ses hauts responsables.

Cette tragédie, au-delà des frontières nationales, suscite une vive émotion sur le continent africain, soulignant une fois de plus les risques liés aux déplacements officiels par voie aérienne et l'importance de renforcer les mesures de sécurité dans le transport des personnalités.