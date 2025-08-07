Guinée: L'Enseignement supérieur s'ouvre aux femmes avec l'objectif de 250 doctorats en 2035

7 Août 2025
Radio France Internationale

Avoir 250 femmes titulaires d'un doctorat d'ici à 2035, c'est l'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur en Guinée. Lancé ce lundi 4 août, le projet vise à accompagner les femmes à poursuivre leurs études dans la recherche scientifique, en réponse à un système largement dominé par les hommes. Pourquoi une faible présence des femmes et que contient ce projet ?

2 %, c'est le chiffre exact de femmes dans l'enseignement supérieur en Guinée. Pour le professeur Djeinabou Barry, directrice du laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation, ce déficit est dû à un système patriarcal encore rigide et au refus des familles de financer les femmes jusqu'à l'université. « Et lorsqu'elle va à l'université, ce n'est pas forcément les filières d'avenir vers lesquelles elle s'oriente, c'est-à-dire pas les filières scientifiques. Au niveau supérieur, la fille a moins de modèle. Si vous prenez par exemple sur les 18 ou 19 établissements d'Enseignement supérieur publics, on ne peut relever peut-être que deux ou trois femmes qui sont à la tête de ces universités ».

Pour féminiser l'élite scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur compte sur son programme de soutien à 250 femmes enseignantes chercheuses, comme l'explique la professeure Fanta Touré, cheffe de cabinet du ministère et coordonnatrice du projet. « Il y a des partenariats qui existent, qu'on va essayer de redynamiser, et il y a de nouveaux partenariats qui vont s'établir. Les 250 femmes qui seront jugées à fort potentiel seront sélectionnées, puis accompagnées régulièrement et suivies dans leur progression jusqu'à l'obtention du diplôme ».

Mais à combien s'élèvera le financement des 250 doctorats d'ici 2035 ? Le ministère indique qu'un comité travaille sur cette question. Pour l'instant, aucun partenariat ou budget n'a été engagé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.