Niger: Moussa Tchangari, figure de la société civile, reste emprisonné malgré les demandes de l'ONU

Une lettre restée sans réponse, au Niger. Six experts des Nations unies ont adressé un courrier aux autorités nigériennes fin mai pour demander des explications sur l'arrestation et la détention qualifiée d'arbitraire de Moussa Tchangari. Arrêté il y a 8 mois, le secrétaire général d'Alternatives espaces citoyens, figure de la société civile nigérienne, est détenu à la prison de Filingué, à 180 km de Niamey. La rapporteuse spéciale de l'ONU pour les défenseurs des droits humains, Mary Lawlor, a déploré ce 6 août l'absence de réponse de Niamey. Dans son courrier qui vient d'être rendu public, elle, et cinq autres experts de l'ONU soulèvent plusieurs points préoccupants.

Les experts de l'ONU s'inquiètent d'abord des allégations de harcèlement judiciaire. Ils rappellent que Moussa Tchangari a déjà été arrêté au Niger en 2015, en 2018, en 2020, et le 3 décembre dernier.

De retour d'un voyage au Nigeria, Moussa Tchangari est alors emmené par des hommes qui se présentent à son domicile, sans montrer de mandat. Il est gardé au secret deux jours, et inculpé, un mois plus tard, d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, atteinte à la Défense nationale, et complot contre l'autorité de l'État en intelligence avec des puissances ennemies.

Il risque de 5 à 10 ans de prison. Certaines de ces charges sont même passibles de la peine de mort, précisent les experts. Ces derniers demandent donc des explications sur les allégations de disparition forcée et de détention arbitraire, les irrégularités de procédure, et « l'utilisation apparemment abusive, selon eux, d'accusations liées à la sécurité nationale et au terrorisme, qui ne semblent reposer sur aucune preuve ».

Moussa Tchangari est toujours détenu à la prison de Filingué, à 180 km de Niamey. La requête en nullité de procédure déposée par ses avocats a été rejetée par la Cour d'appel de Niamey le mois dernier.