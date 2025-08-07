Congo-Kinshasa: Un juge récusé dans le procès de l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba

En République démocratique du Congo, le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, a franchi une étape clé. Devant la Cour de cassation, plusieurs témoins ont été entendus ce 6 août pour éclairer les juges. Une audience tendue, marquée par une récusation : Constant Mutamba a mis en cause deux magistrats, accusant notamment le président de la chambre et le juge Thomas Otshudi de « menaces et intimidations ».

Après avoir appris qu'il était récusé, le président de la chambre s'est lui-même retiré à travers une lettre lue à l'audience, ce mercredi 6 août. Rejetant les accusations portées à son encontre, le juge Thomas Otshudi a, lui, déclaré que la justice en RDC, « ne s'exerce ni sous la dictature du populisme ni sous celle de l'opinion. »

Le procès s'est ensuite poursuivi avec de nouveaux juges qui ont procédé à l'audition des témoins, dont l'ex-ministre de la Justice, Rose Mutombo, convoquée pour expliquer l'origine de la répartition des fonds ougandais. Cet argent, dont une partie, a atterri ces trois dernières années sur le compte du ministère de la Justice.

Plusieurs hauts fonctionnaires se défaussent

Un dossier que l'ancienne garde des Sceaux a affirmé avoir hérité de ses prédécesseurs. Plusieurs hauts fonctionnaires, à l'exception du chef de division de la Justice dans la Tshopo, ont affirmé ne pas avoir été associés au projet par Constant Mutamba. La directrice du contrôle des marchés publics a, quant à elle, estimé que le marché n'avait pas reçu les autorisations requises avant le décaissement.

Absente à l'audience, la Première ministre Judith Suminwa a demandé à être dispensée pour, dit-elle, des raisons d'État. Le procès reprendra le 13 août prochain et pourrait connaître sa dernière audience. Les juges ont prévenu qu'elle sera consacrée aux plaidoiries, sous-entendu, après le réquisitoire du ministère public.