Afrique: Football/VIIIe CHAN - Les Barea au tournant contre la Tanzanie

Les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe affronteront les hôtes tanzaniens, samedi, à Dar-es-Salam, au cours de la deuxième journée de la phase de groupes (groupe B).

Match décisif. Madagascar disputera samedi, au stade Benjamin Mkapa à Dar-es-Salam, son deuxième match de la phase finale de la huitième édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Après le match nul et vierge contre la Mauritanie, dimanche, les hommes du coach Romuald Rakotondrabe dit Rôrô, devront redresser la barre et décrocher une première victoire pour espérer se qualifier aux quarts de finale.

La Tanzanie occupe la première place provisoire du groupe, après sa victoire (2-0) pendant la première journée contre le Burkina Faso. Devant leur public, les Étoiles du Kilimandjaro tanzaniennes semblent motivées et en confiance après ce succès inaugural à domicile face à l'équipe favorite du groupe.

Ce dernier est le mieux classé du groupe de Madagascar : 63e au classement FIFA et 12e sur le continent. Le Burkina Faso compte douze participations en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et a été finaliste en 2013.

Mission compliquée

La sélection tanzanienne dispose de plusieurs atouts, notamment celui de jouer à domicile devant son public, ainsi que l'avantage des trois points pris au cours de la première journée. Sur le papier, le pays hôte est également mieux classé : 103e mondial et 23e en Afrique, tandis que la Grande Île occupe la 115e place mondiale et la 29e place continentale. La Tanzanie a déjà participé à trois phases finales de la CAN, en 1980, 2019 et 2023.

La tâche ne sera donc pas facile pour les protégés de Rôrô, d'autant que les Tanzaniens voudront prendre leur revanche à domicile. Durant leur dernière confrontation, les Barea avaient battu la Tanzanie (1-0) en phase de groupes de la Cosafa Cup, en Afrique du Sud, début juin. En 2021, lors des éliminatoires de la CAN, la Tanzanie avait battu Madagascar 3-2 chez elle, avant de concéder un match nul (1-1) au retour, au stade de Mahamasina.

Ce match pourrait constituer un tournant du tournoi pour Madagascar, qui devra impérativement engranger des points après le nul de la première journée, afin de viser l'un des deux billets qualificatifs du groupe B.