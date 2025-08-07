Sénégal: Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a entamé une visite de cinq jours en Turquie

Le Premier ministre sénégalais est en Turquie. Ousmane Sonko est arrivé le 6 août à Ankara, la capitale turque, pour une visite officielle de cinq jours, à l'invitation du président Recep Tayyip Erdoğan. Les deux hommes doivent d'ailleurs se rencontrer ce 7 août dans l'après-midi pour évoquer les partenariats entre leurs deux pays dans de nombreux domaines.

Le Sénégal veut consolider ses relations avec les pays qui comptent. Neuf mois après le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko est donc en visite officielle en Turquie. Le Premier ministre sénégalais est à Ankara accompagné d'une importante délégation ministérielle.

Cinq ministres au total, dont Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Birame Soulèye Diop à l'Énergie, au Pétrole et aux Mines ou encore Madouba Diagne, chargé de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Autant de domaines dans lesquels les autorités sénégalaises veulent « renforcer leurs relations déjà très fructueuses avec Ankara », explique un diplomate sénégalais. Plusieurs accords, amorcés lors de la visite du président en novembre et négociés depuis, doivent d'ailleurs être signés lors de cette visite.

Une feuille de route en phase avec le plan Sénégal 2050 du gouvernement dont la relance de la diplomatie économique du pays est un point important. Dakar et Ankara aimeraient ainsi porter leurs échanges commerciaux à 1 milliard de dollars. Ils s'élèvent pour le moment à 450 millions. De nombreux chefs d'entreprises sénégalais sont d'ailleurs du voyage pour amorcer la signature de contrats.

