Congo-Kinshasa: L'inquiétude grandit à Bunia après des combats situés à vingt kilomètres de la ville

7 Août 2025
Radio France Internationale

Dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), les tensions se sont accentuées dans la ville de Bunia en Ituri à la suite de combats qui se poursuivent ces derniers jours à une vingtaine de kilomètres de Bunia entre l'armée congolaise et les rebelles de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga. Selon des sources humanitaires, plus de 20 000 habitants ont fui ces combats vers Bunia suscitant ainsi une vive crainte au sein de la population.

Selon l'Association des déplacés et victimes de guerre de l'Ituri (ADVG), les déplacés ont quitté plusieurs localités dans le territoire de Djugu, comme Nizi, Iga-Barrière ou Lopa. L'arrivée de ces populations et la proximité des combats inquiètent les habitants de Bunia, à l'image de Luc Malembe et Bruno Akilisende : « Ce sont des faits qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc des attaques, des hommes armés... Il n'y a même pas trois jours, c'était au quartier Himbi où on a perdu plus de trois personnes. Hier, c'était au quartier Lumumba. Et si rien n'est fait, ça va se continuer », dit le premier. Pour le second, « depuis un certain moment, nous avons constaté la résurgence de l'insécurité à outrance aux environs de la ville de Bunia, c'est une situation chaotique. C'est pourquoi la population vit la peur au ventre. Jusqu'à maintenant. »

Patrouilles avec la Monusco

Les autorités militaires de RDC disent avoir mis en place des patrouilles mixtes avec la Monusco pour assurer la sécurité de la ville, et rassurer la population. Le commissaire supérieur Abeli Mwangu est le commandant de la police de la ville de Bunia : « Comme vous le savez, il y a certains miliciens qui menaçaient de s'emparer de la ville de Bunia en tirant des coups de feu et en chassant les autorités. »

« Donc, dit-il encore, les autorités ont pris des dispositions supplémentaires. Nous demandons à la population de collaborer avec les services de sécurité ». Alors que les tensions restent palpables dans la zone, l'armée a annoncé, mercredi 6 août, la reddition d'une soixantaine de combattants de la CRP à Tchomia.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.