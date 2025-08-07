Tchad: Mahamat Idriss Deby en visite au Niger pour renforcer une relation de «nécessité stratégique»

7 Août 2025
Radio France Internationale

Le maréchal Mahamat Idriss Deby, avec sa délégation, est arrivé mercredi 6 août à Niamey pour une visite de « travail et d'amitié » entre le Tchad et le Niger. À l'aéroport international Diori-Hamani, le chef de l'État nigérien et général d'armée Abdourahamane Tiani, des membres du gouvernement, des diplomates et des chefs traditionnels se sont déplacés pour les accueillir.

Dès mercredi soir, Télé Sahel, la télévision nationale nigérienne, relayait les temps forts de cette visite officielle de « travail et d'amitié » du président tchadien au Niger. Ainsi que les points d'accord entre les deux voisins et évidemment, les prises de parole de chacun.

« Nous ne sommes pas un État venu pour juger, mais un peuple venu écouter, comprendre et tendre la main, car nous savons ce que signifie défendre son intégrité », a lancé le président tchadien Mahamat Idriss Deby. Qui a poursuivi : « La coopération entre le Tchad et le Niger n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. [...] (Nos pays font) face aux mêmes menaces ». Celles-ci allant du terrorisme à la vulnérabilité climatique, en passant par la pression démographique.

Des annonces de coopération militaire, économique, diplomatique...

Son hôte, le général d'armée Abdourahamane Tiani, a salué les recommandations et décisions prises lors de cette visite, détaillées, dans une communication lue par son ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré. Pour renforcer la coopération militaire face aux groupes armés dans le bassin du lac Tchad, une réunion d'experts doit en améliorer le cadre légal. Sur le plan économique, le Niger a promis de redynamiser l'approvisionnement du Tchad en gasoil.

Et en attendant un accord douanier, les deux voisins s'engagent à faciliter le transit d'hydrocarbures et à accélérer les échanges pour la construction d'un pipeline. Parmi les autres chantiers de coopération annoncés : l'ouverture d'un consulat général du Tchad à Diffa, la finalisation de la route transsaharienne, ou encore l'optimisation de la bande passante internet, comprenant l'accès réciproque à chacun des pays aux points d'atterrissement des câbles sous-marins et l'interconnexion des data centers pour faciliter la sauvegarde des données.

Une séquence politique pas encore terminée, puisque Mahamat Idriss Deby se trouve encore à Niamey ce jeudi 7 août, où il doit rencontrer la communauté tchadienne du Niger.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.