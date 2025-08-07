Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 août 2025

revue de presse

Ghana: Le pays en deuil après un crash tragique - Huit morts, dont deux ministres

Le Ghana est en deuil après le tragique crash d’un hélicoptère Z9 des forces armées, survenu ce mercredi 6 août 2025 près de Sikaman, dans la région d’Ashanti. L’appareil, qui avait décollé d’Accra à destination d’Obuasi, a disparu des radars peu après 9h, avant que les autorités ne confirment son écrasement et le décès de tous les occupants.

Le drame a coûté la vie aux trois membres de l’équipage et à cinq passagers, dont plusieurs personnalités de premier plan du gouvernement et de la vie politique. (Source allAfrica)



Mali : Le déficit budgétaire réduit de 40,8 milliards FCFA

Le Mali revoit sa loi de Finances 2025 à la hausse, aussi bien pour les recettes que pour les dépenses. Adoptée en Conseil des ministres le 6 août, cette révision permet une réduction du déficit prévisionnel de 40,8 milliards de francs CFA, malgré une conjoncture marquée par des besoins sécuritaires et sociaux croissants.

Le Conseil des ministres malien, réuni le mercredi 6 août 2025, a adopté un projet de loi modifiant la loi n°2024-037 du 27 décembre 2024 portant loi de Finances pour l’exercice 2025. Cette révision porte sur les prévisions relatives aux recettes, aux dépenses et aux ressources de trésorerie. (Source apanews)

L’Afrique du Sud s’inquiète de l’arrivée en Eswatini de cinq criminels étrangers expulsés par Washington

L’Afrique du Sud s’inquiète d’un accord entre les États-Unis et l’Eswatini (ex-Swaziland), qui permet d’envoyer de dangereux criminels arrêtés sur le sol américain vers le royaume enclavé. Un décret américain voulu par Donald Trump autorise le transfert de criminels sans papiers vers un pays tiers.

Cinq ressortissants étrangers - du Laos, du Yémen ou encore de Cuba – condamnés pour meurtre ou viol, sont ainsi arrivés récemment dans les prisons d’Eswatini. D’autres pourraient suivre. (Source RFI)

Madagascar : Éducation - Transparency International alerte sur des pratiques de corruption

Initiative Madagascar (TI-MG) a tiré la sonnette d’alarme ce mardi à l’occasion d’un atelier de restitution consacré aux risques de corruption dans le secteur éducatif. Organisé dans le cadre du projet Inclusive Service Delivery Africa (ISDA), ce rendez-vous a permis de dévoiler les résultats d’une enquête menée dans six régions du pays : Analamanga, DIANA, Haute Matsiatra, Boeny, Atsinanana et Atsimo Andrefana.

Appuyée par Global Affairs Canada et le Secrétariat de Transparency International, cette étude a recueilli les témoignages de 4 832 personnes, dont 66 % de femmes. Les constats sont préoccupants : pots-de-vin à l’inscription, sextorsion, favoritisme, népotisme, vente de sujets d’examen et détournements de fonds semblent s’être infiltrés à plusieurs niveaux du système éducatif malgache. (Source Madagascar Tribune)

La Côte D'Ivoire fête ses 65 ans d'indépendance

Alassane Ouattara a aussi dressé un bilan des acquis de son gouvernement et annoncé de nouvelles mesures sociales, notamment en faveur des fonctionnaires, des femmes et des jeunes. Mais les propos du président candidat à sa succession pour un quatrième mandat controversé sont diversement commentés à Abidjan.

"65 ans c’est l’âge de la maturité. C’est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru. Une invitation à consolider les acquise et à se projeter dans le futur", a déclaré le président Ouattara.déclaré le président Ouattara. (Source Deutsche Welle)

Tchad : Premier jour de procès sous tension pour l’ancien Premier ministre Succès Masra

Succès Masra, figure majeure de l’opposition tchadienne et ancien Premier ministre de transition, a comparu ce 6 août devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de N’Djaména. Il est accusé d’avoir diffusé des propos à caractère raciste et xénophobe, d’être impliqué dans des assassinats, des actes de complicité et des associations de malfaiteurs. Ce procès, aux allures de règlement de comptes politique, suscite déjà des inquiétudes parmi les défenseurs des droits humains.

Le renvoi de Masra devant la chambre criminelle a été décidé le 30 juillet par la chambre d’accusation. Son avocat, Me Saïd Larifou, membre du barreau de Moroni, dénonce une procédure qu’il juge vide de preuves tangibles. (Source Africapresse)

Le Rwanda, capitale mondiale du cyclisme en septembre

L'Afrique s'apprête à accueillir, pour la première fois de l'histoire, les championnats du monde de cyclisme sur route.

L'Union cycliste internationale (Uci) a porté son choix sur le Rwanda pour abriter ce prestigieux événement vieux de 103 ans prévu du 21 au 28 septembre. Au pays des mille collines, déjà connu pour son tour national, les autorités ont mis les petits plats dans les grands pour un succès retentissant de cette édition ultra sélective. Selon l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Festus Bizimana, son pays est fin prêt. (Source Le Soleil)

Lomé se positionne comme hub africain du financement vert

Dans sa volonté affichée de devenir un leader de la gouvernance climatique en Afrique, le Togo souhaite accueillir le siège régional africain du Fonds vert pour le climat (GCF).

Cette décision a été annoncée par Foli Bazi Katari, ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, à l’issue d’une réunion de travail à Lomé avec une délégation du GCF.

Le GCF, institution internationale dédiée au financement des projets de lutte contre les changements climatiques, se réorganise après une décennie d’activité. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs bureaux régionaux verront le jour : Amérique latine et Caraïbes, Europe de l’Est et Moyen‑Orient, Asie, et Afrique. (Source togonews)

Guinée: La DGE met en place le comité technique inter parties du processus électoral

Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) à travers la direction générale des élections (DGE) a organisé ce mercredi 06 août 2025 à Conakry, un atelier de mise en place du comité inter parties du processus électoral.

Selon les organisateurs, ce cadre d'échanges qui réunit tous les acteurs impliqués dans le processus électoral permet de recueillir les avis mais aussi les suggestions de chaque partie prenante pour la tenue effective des élections dans le pays.

Cette importante rencontre a mobilisé des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des journalistes. (Source Aminata.com)

Maroc : Une exposition explore le passé et le futur du caftan

Une exposition au Musée national de la parure à Rabat, au Maroc explore l’univers du Caftan, cette longue tunique portée avec ceinture qui existe sous divers styles et couleurs.

"Le caftan d'hier vu d'aujourd'hui", c’est le thème de l’initiative. Elle met en lumière des pièces du patrimoine qui côtoient des créations contemporaines. Les plus anciens datent des XIXe et XXe siècles et reflètent les traditions en matière d'utilisation des tissus et de broderies élaborées.

L’idée c’est d’exposer les caftans d'une manière qui mette en valeur leur histoire ainsi que la modernité des nouveaux modèles. (Source Africanews)