Afrique: Basketball/CJSOI - Les Ankoay écrasent les Seychelles

Après une éclatante victoire contre les Seychelles sur le score de 85-45, les protégés de Hyacinthe Pascal Randrianjafy, coach malgache, affronteront La Réunion en finale ce vendredi, dans le cadre du tournoi de basketball de la CJSOI aux Seychelles. Le défi était de taille pour les jeunes basketteurs malgaches : faire tomber le pays hôte, les Seychelles, galvanisé par son public durant cette demi-finale. Mais les Ankoay n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires.

Le match, disputé à 16h40, heure malgache, a commencé par un tir primé seychellois, vite effacé par la réplique malgache. Le score basculait à 6-5, puis 7-6 pour les Seychelles, avant que Madagascar n'impose progressivement son rythme. À 3'12 de la fin du premier quart-temps, les Malgaches menaient (16-11). Les fautes se sont accumulées (3 contre 2), mais à la fin du quart, la Grande Île a gardé les devants (18-14).

Dès l'entame du deuxième quart-temps, les jeunes Ankoay ont haussé le ton (22-19, puis 28-19(. Après un léger passage à vide, ils ont repris leur envol avec un cinglant 40-26 à 1'30 de la pause. À la mi-temps, l'écart s'est nettement creusé à 42-26.

Le troisième quart-temps est à sens unique (49-27, 57-31, puis 64-34). La défense seychelloise a été dépassée par la vivacité malgache, et l'écart a grimpé à +30. En toute maîtrise, Madagascar a terminé le match en roue libre avec des séquences bien construites, conclues par un score final sans appel (85-45).

Prestations solides

Cette large victoire propulse Madagascar en finale contre La Réunion, tombeuse de Mayotte ( 71-55) dans l'autre demi-finale. Le rendez-vous est pris ce vendredi, pour une finale aux allures de revanche régionale. Selon Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB, l'objectif est clair : «Remporter la médaille d'or. Nos jeunes joueurs ont tous les atouts pour atteindre cet objectif.»

Et les faits lui donnent raison : depuis le début du tournoi, Madagascar enchaîne les prestations solides, alliant discipline tactique et agressivité défensive, sans connaître la moindre défaite. Il ne reste qu'une marche à gravir pour décrocher la breloque dorée.

La sélection de Mayotte a obtenu son ticket pour les demi-finales, après avoir eu gain de cause auprès du comité d'organisation dans une affaire de fraude sur l'âge de certains joueurs comoriens. Face à une sélection réunionnaise en pleine confiance, les Ankoay devront garder leur sang-froid, leur efficacité, et cette intensité qui a fait leur force jusqu'ici. Madagascar est désormais à quarante minutes d'un sacre régional qui marquerait un nouvel âge d'or pour le basketball des jeunes Malgaches.

Classement des médailles cjsoi 2025

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 La Réunion 40 29 17 86 2 Madagascar 13 18 10 41 3 Maurice 10 14 21 45 4 Seychelles 5 9 15 29 5 Mayotte 0 0 4 4 6 Comores 0 0 2 2 7 Djibouti 0 0 0 0Donné Raherinjatovo