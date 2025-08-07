Madagascar: Espace maritime - Le pays renforce la gestion de ses eaux

7 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Madagascar avance dans la structuration de sa gouvernance maritime. Hier, un atelier national s'est tenu à l'hôtel Panorama pour valider le manuel de procédure relatif à la Planification spatiale maritime (PSM). Ce document stratégique, élaboré depuis mars 2024 grâce à une collaboration entre plusieurs ministères, a pour objectif d'organiser de manière cohérente, durable et inclusive l'utilisation des espaces maritimes du pays.

Ce manuel a été conçu par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, en partenariat avec d'autres ministères impliqués. Il répond à des enjeux majeurs dont la pression croissante sur les zones côtières, la protection des écosystèmes marins, le développement économique et la défense de la souveraineté nationale.

La Planification spatiale maritime s'appuie sur trois axes : un cadre juridique et institutionnel, une démarche opérationnelle en douze étapes et un système de gouvernance incluant un dispositif de suivi et d'évaluation. Ce manuel devient ainsi la référence technique pour tous les acteurs impliqués dans la gestion des eaux maritimes à Madagascar.

Dix des quinze régions côtières ont déjà entamé la mise en oeuvre de ce processus. L'objectif est, selon les responsables, d'étendre cette planification à tout le littoral, de renforcer les bases juridiques, d'équiper les territoires d'outils adaptés et de créer un système national intégré de données spatiales maritimes.

Ce système, hébergé par l'Observatoire du territoire, sera compatible avec les autres systèmes d'information sectoriels. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale pour une économie bleue durable et résiliente, en accord avec les standards internationaux de gouvernance des océans.

