Madagascar: Exposition - L'ADMC-Craam expose créativité et communication

7 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le lundi 11 août marquera l'ouverture de Kaléidoscope 2025, un événement qui fera de l'ADMC-Craam un espace d'inspiration et de découverte pendant cinq jours. Cette exposition est conçue et réunit, pour la première fois, les étudiants de Licence 3 et de Master 2 du parcours Médiation et Management Culturels, dans le cadre du module Modèle Narratif en Art de la Publicité (MNA pub) à l'université d'Antananarivo.

Pensée comme un véritable terrain d'expérimentation, cette installation permettra de mettre en pratique leurs connaissances à travers des créations visuelles originales, tout en développant des compétences telles que le travail en équipe et le sens du leadership. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des oeuvres où design, communication et narration se conjuguent pour offrir des messages forts et innovants.

Soucieuse de rester accessible à tous, l'exposition respecte une ligne éthique claire : aucun contenu à caractère érotique ou lié à la sexualité ne sera présenté.

Plus qu'une simple présentation de projets, Kaléidoscope 2025 est une vitrine du savoir-faire des futurs professionnels, une invitation à plonger dans un univers où la publicité se met au service de la culture et de la créativité collective.

