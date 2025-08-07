Hier mardi 5 août 2025, au salon rouge de l'Immeuble du Gouvernement, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Portefeuille, a officialisé le lancement du Portail Numérique du Portefeuille, au cours d'un atelier présidé par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, représentant personnel du Chef de l'Etat pour la circonstance.

Dans son allocution, il a réaffirmé son engagement à faire des entreprises du Portefeuille "un puissant levier du développement économique de la RDC". Cette démarche souligne l'attention particulière du Gouvernement de la République à la numérisation des entreprises du Portefeuille tel que recommandé à l'issue des états généraux des entreprises du Portefeuille, tenus du 9 au 14 décembre 2024, a rappelé Jean-Lucien Bussa.

Une réforme numérique structurante, soutenue au sommet de l'Etat

S'exprimant devant un parterre composé de membres du Gouvernement, de dirigeants d'entreprises du Portefeuille et d'experts nationaux, Jean-Lucien Bussa Tongba a tenu à saluer, dès l'entame de son intervention, le leadership du Chef de l'État dans la modernisation de l'appareil productif national. Il a également exprimé sa reconnaissance à la Première Ministre pour son accompagnement stratégique, tout en rendant hommage au Ministre de la Recherche Scientifique pour la synergie d'action engagée dans le cadre de cette transformation numérique.

« Le Portefeuille de l'État, notre patrimoine commun, ne peut plus être géré à l'aveuglette ni dans l'opacité. La donnée devient une ressource publique, et sa traçabilité, une exigence démocratique », a déclaré le Ministre Bussa, affirmant ainsi la nécessité d'une gouvernance fondée sur des outils numériques performants et interconnectés.

Une réponse concrète aux recommandations des Etats Généraux

Le lancement du Portail numérique s'inscrit dans la continuité des résolutions des États Généraux du Portefeuille, tenus du 9 au 14 décembre 2024, lesquels avaient insisté sur la nécessité de doter les entreprises publiques de solutions digitales robustes. L'objectif est clair : renforcer la transparence, la redevabilité et la performance dans la gestion des entreprises du Portefeuille.

Développée avec l'appui de la Banque Mondiale à travers le projet ENCORE, cette plateforme interactive permet désormais la collecte, l'analyse et la publication automatisée des données financières et non financières des entreprises publiques. Il s'agit, selon le Ministre, d'un outil d'aide à la décision qui permet à l'État actionnaire d'exercer une supervision active et éclairée.

Une articulation technologique intelligente avec la Recherche scientifique

Dans son discours, le Ministre du Portefeuille a également mis en lumière la complémentarité entre le Portail numérique lancé par son ministère et la solution technologique conçue par le Ministère de la Recherche Scientifique. Il a insisté sur la nécessité d'un alignement fonctionnel entre ces plateformes pour créer un véritable écosystème numérique intégré, au service d'une gestion stratégique et responsable.

Cette approche multisectorielle, fruit de la collaboration entre le Portefeuille, le Numérique et la Recherche scientifique, illustre la volonté du Gouvernement de bâtir une administration publique tournée vers l'efficacité, l'investissement et l'innovation.

Le génie congolais à l'honneur

Fidèle à sa volonté de promouvoir les compétences nationales, Jean-Lucien Bussa Tongba a tenu à féliciter les ingénieurs congolais ayant participé à la conception de cette solution digitale, conçue sous l'égide du Ministère de la Recherche Scientifique. Il a salué leur professionnalisme et leur dévouement, qu'il a qualifiés de « preuve éclatante du potentiel technologique de la jeunesse congolaise ».

Le Ministre a par ailleurs remercié les structures techniques sous tutelle, notamment le Conseil Supérieur du Portefeuille (CSP) et le Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP), pour leur contribution active à la mise en oeuvre de cette réforme ambitieuse.

Un levier pour la croissance et l'investissement

Dans un contexte économique mondial exigeant, marqué par la rareté des ressources et la nécessité de maximiser les investissements domestiques, le numérique s'impose comme un catalyseur de changement. Pour le Ministre du Portefeuille, cette démarche contribuera à renforcer la confiance des investisseurs, à améliorer la gouvernance, et à favoriser un climat des affaires propice au développement.

« Notre ambition est claire : repositionner l'État actionnaire comme acteur stratégique, capable d'évaluer rigoureusement les performances des entreprises publiques et d'en faire un levier de croissance pour notre pays », a conclu Jean-Lucien Bussa Tongba, exprimant le voeu que cet atelier de lancement soit le point de départ d'une dynamique durable de réforme.

Interventions diverses

Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique, Innovation technologique, Gilbert Kabanda a remercié le Ministre du Portefeuille pour avoir privilégié le génie congolais pour résoudre un problème national, celui lié à la numérisation de la gestion des entreprises du Portefeuille. Louant la bravoure et le patriotisme de son collègue Jean-Lucien Bussa Tongba pour le choix de la société SBN-SBS pour la conception de cet outil numérique, il a noté que ce logiciel électronique va faciliter la digitalisation des procédures comptables, l'optimisation de la gestion financière, le payement des dividendes et impôts de l'État, bref, le suivi et le contrôle des entreprises du Portefeuille.

S'exprimant en lieu et place du Chef de l'Etat, le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité a indiqué que le Lancement du portail numérique son marque un tournant stratégique. Pour Shabani Lukoo, dans le combat pour l'efficience lancé par Chef de l'Etat, le recours au numérique est une obligation. Il fallait donc le courage d'agir et de rompre d'avec la rupture pour s'inscrire dans la logique des réformes engagées dans ce secteur, a reconnu le représentant personnel du Chef de l'Etat à cette cérémonie. Ce dernier a salué l'apport du ministère du Portefeuille et de tous les autres partenaires pour la mise en oeuvre de cet outil de gestion numérique, socle de transparence.