Madagascar: Santé - La grippe longue sévit

7 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une vague de grippes prolongées sévit actuellement. De nombreuses personnes témoignent avoir présenté des symptômes grippaux qui persistent plusieurs semaines, avec parfois des complications.

« J'ai eu des symptômes de la grippe pendant deux semaines. Mon état semblait s'améliorer et j'ai repris le travail, mais j'ai fait une rechute, suite à la fatigue. J'ai dû être hospitalisée en raison d'une détresse respiratoire et d'une tension artérielle élevée », témoigne Marianne Raolison, mère de famille hospitalisée dans une clinique privée en périphérie d'Antananarivo la semaine dernière. Une autre femme raconte avoir été malade pendant trois semaines. À la fin de cette période, elle a également souffert d'une hausse de tension artérielle.

Des médecins confirment la circulation du virus grippal en ce moment, tout en précisant qu'il ne s'agit pas de formes graves. « Ce sont des cas facilement traitables », indique un praticien exerçant dans un cabinet privé. Certains symptômes peuvent rappeler ceux de la COVID-19. Toutefois, aucune source officielle ne fait état d'une reprise de l'épidémie, et la plupart des malades concernés n'ont pas effectué de test de dépistage du coronavirus.

Des médecins recommandent la consommation de fruits et légumes pour renforcer l'immunité.

