Algérie: Révision prochaine des dessertes aériennes intérieures à l'échelle nationale

MASCARA — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé, mardi à Mascara, qu'une révision des dessertes aériennes intérieures à l'échelle nationale sera effectuée dans un avenir proche.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d'inspection conjointe avec le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, le ministre a précisé qu"'une révision prochaine des dessertes aériennes intérieures à l'échelle nationale est prévue", ajoutant que l'aéroport de Ghriss (Mascara) fait partie des infrastructures concernées par cette opération.

Il a également évoqué la possibilité d'allonger la piste d'atterrissage de l'aéroport de Ghriss d'environ 300 mètres linéaires, afin de l'adapter aux types d'avions qui y opéreront.

Par ailleurs, M. Sayoud a souligné que "le Président de la République a pris une décision historique portant sur la création de la compagnie des lignes aériennes intérieures, notamment en faveur des citoyens vivant dans des zones éloignées et enclavées, comme les wilayas du Sud du pays".

Il a aussi mis en avant l'importance de ces lignes pour dynamiser l'activité des différents aéroports du pays.

Pour rappel, la visite conjointe des deux ministres a inclus l'inspection du chantier d'un ouvrage d'art sur la RN4 traversant l'autoroute Est-Ouest à Zahana, l'inauguration d'un tronçon de 14,8 km de la route de raccordement à l'autoroute Est-Ouest entre les RN4, RN6 (Sig) et RN17 (Hacine), l'inauguration d'un tunnel ferroviaire souterrain dans la ville de Mohammadia, l'inauguration du projet de doublement de la ceinture sud de la ville de Mascara, entre le carrefour de la RN14 et la route de wilaya n 43, ainsi que l'aménagement du carrefour entre la RN6 et la RN7 sur une distance de 4 km et enfin, la cérémonie de sortie de la première promotion de pilotes de l'école privée d'aviation "Sky Training", opérant à l'aéroport de Ghriss.