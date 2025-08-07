Afrique: Les entreprises algériennes invitées à participer à la 62e Foire internationale de Damas

ALGER — Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé, mercredi dans un communiqué, l'ouverture des inscriptions pour les entreprises et sociétés algériennes souhaitant participer à la 62e Foire internationale de Damas, qui se tiendra du 27 août au 5 septembre au Parc des expositions de Damas.

Le ministère invite les opérateurs économiques algériens, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des industries agroalimentaires, des produits cosmétiques, des détergents, de l'électroménager, de l'électricité, de l'énergie (y compris renouvelable), du bâtiment, des travaux publics et du génie civil, à participer à cet événement international, dans le cadre du renforcement des relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la République arabe syrienne.

Cette participation "permettra de faire connaître les expertises et produits algériens à un public de diverses nationalités et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat avec des importateurs, des distributeurs et des investisseurs représentant plus de 30 pays", souligne le ministère.

Les opérateurs algériens auront ainsi l'occasion de participer à des séances de travail B2B et à des rencontres professionnelles avec des instances économiques syriennes et internationales, ce qui renforcera les opportunités d'exportation et de contribution aux projets de reconstruction et de développement.

Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire via le lien https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/damascus-international-fair-2025 , avant le 16 août 2025, précise le ministère, ajoutant que toute demande de renseignement devra être envoyée à l'adresse électronique suivante : globalalgeriantradevent@mcepe.gov.dz.