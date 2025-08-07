Algérie: Prolongation du délai de dépôt des demandes de mutation pour tous les enseignants hors de leur direction d'affectation pour l'année scolaire 2025-2026

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi, dans un communiqué, la prolongation du délai de dépôt des demandes de mutation pour l'ensemble des enseignants des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), titularisés et en poste, souhaitant être mutés hors de leur direction d'affectation au titre de l'année 2025-2026, et ce jusqu'au 10 août.

Le ministère informe "l'ensemble des enseignants des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), titularisés et en poste, souhaitant être mutés hors de leur direction d'affectation (demandes de mutation inter-wilayas: entrées et sorties), au titre de l'année 2025-2026, dans la limite des postes budgétaires vacants au niveau de la direction de l'éducation demandée, et qui n'ont pas encore introduit la demande de mutation via l'espace qui leur est dédié dans le système d'information du secteur de l'Education nationale, que les délais de dépôt des demandes de mutation via le lien https://ostad.education.dz ont été prolongés jusqu'au

10 août 2025", précise le communiqué, ajoutant que cette mesure "permettra aux enseignants ayant soumis, précédemment, leurs demandes, de vérifier et de confirmer leurs informations personnelles et professionnelles".