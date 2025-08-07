Algérie: ONPO - Poursuite de l'accompagnement des pèlerins et du suivi des agences de tourisme et de voyages

ALGER — Les équipes de suivi et d'accompagnement de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), ont poursuivi, mercredi, l'opération d'accompagnement des pèlerins accomplissant la omra ainsi que du suivi des agences de tourisme et de voyages à travers les différents aéroports du pays.

Cette opération vise à "sensibiliser les citoyens souhaitant accomplir la omra, aux divers aspects notamment organisationnel, la jurisprudence (Fiqh), comportemental et sanitaire", afin d'améliorer "la qualité des prestation offertes", a précisé à l'APS le directeur des activités de la Omra à l'ONPO, M. Ahmed Touhami, qui supervisait la campagne de sensibilisation initiée par l'Office sous la direction de son directeur général, M. Taher Braik.

Rappelant que la saison de la omra a débuté plut tôt cette année, M. Touhami a fait savoir que cette campagne concerne également les agences de tourisme et de voyages dont les opérations seront suivies quant à la prise en charge des pèlerins accomplissant la omra à travers les différents aéroports et au respect des clauses du cahier des charges.

Il s'agit également de permettre à l'ONPO d'écouter les préoccupations et attentes des citoyens par rapport à ces voyages avant leur départ pour les Lieux-Saints, tout en leur remettant un guide pratique sur les rites de la Omra pour les aider à accomplir leur rituel dans les meilleures conditions.

Ainsi, "un total de 450 agences de tourisme et de voyages ont été, à ce jour, autorisées à organiser des voyages pour la omra" a révélé le même responsable qui a ajouté que l'opération se poursuivra jusqu'au 12 novembre prochain", tout en rappelant que plus de 11.000 pèlerins ont visité les Lieux-Saints durant deux mois.