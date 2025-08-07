Afrique: Conseil de sécurité - L'Algérie engagée en faveur de l'élimination complète de toutes les armes de destruction massive

L'Algérie a réaffirmé, mercredi, par la voix de son Représentant permanent adjoint auprès des Nations unies, Toufik Laïd Koudri, son engagement en faveur de l'élimination complète de toutes les armes de destruction massive dans le monde, qu'elles soient nucléaires, chimiques ou biologiques.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion du Comité 1540, chargé de la mise en oeuvre de la résolution 1540 sur la non-prolifération des armes de destruction massive, M. Koudri a précisé que l'Algérie était engagée en faveur de l'élimination complète de toutes les armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, chimiques ou biologiques, soulignant que la résolution 1540 "n'est pas une fin en soi, mais une partie de l'architecture de non-prolifération des armes de destruction massive, visant à débarrasser le monde de cette menace".

L'Algérie demeure "disposée à œuvrer, de manière constructive, avec l'ensemble des partenaires, pour la pleine mise en oeuvre de la résolution 1540", a-t-il dit, soulignant la nécessité pour cette résolution de continuer à servir de rempart contre la prolifération des armes de destruction massive qui menacent la paix et la sécurité internationales.

Dans ce cadre, l'Algérie insiste sur plusieurs points, notamment la nécessité de "préserver l'équilibre délicat entre les usages pacifiques et légaux de la technologie et des matériaux connexes à des fins de développement et de progrès socio-économique" et l'impératif de "faire en sorte que les efforts de mise en oeuvre n'engendrent pas de charges inutiles, notamment pour les pays en développement qui ont encore besoin d'une assistance technique ciblée et du renforcement des capacités", a expliqué M. Koudri.

Il a également mis l'accent sur l'importance du renforcement de la coopération entre le Comité 1540 et les organisations régionales et de la consolidation des partenariats avec les mécanismes pertinents, y compris le Traité de Pelindaba et la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

Le Représentant permanent adjoint de l'Algérie a, par ailleurs, souligné que face à la prolifération des réseaux criminels transnationaux et à la persistance de la menace terroriste, "nous devons renforcer notre réponse collective, intensifier la coopération internationale et continuer à appuyer le mandat du Comité chargé de la mise en oeuvre de la résolution 1540".