Madagascar: Port de Mahajanga - Pêche interdite dans la zone portuaire

Le Code maritime malgache fixe les règles générales relatives à la navigation maritime, à la protection de l'environnement marin, au transport maritime, aux gens de mer, etc.

L'accès au port de Mahajanga, qui fait partie du domaine maritime et fluvial, est strictement réglementé et régi par le Code maritime. Celui-ci a été récemment révisé et contient des dispositions pénales pour faire face à l'inflation et dissuader les infractions.

Des individus ont été surpris par le directeur en train de pêcher sur les quais du port, lundi dernier.

Le directeur de l'Agence portuaire maritime et fluviale de Mahajanga (APMF), l'officier de la marine marchande Ronsard Franck Rakotoazafiarimamy, a ainsi tenu à rappeler les réglementations concernant l'accès aux quais et aux terre-pleins, faisant partie du domaine public de l'État. Cette mise au point vise à protéger la circulation et le trafic des bateaux, mais également à prévenir tout accident impliquant des personnes pratiquant la pêche dans l'enceinte du port.

« Toutes les activités de pêche sont désormais strictement interdites à l'intérieur de l'infrastructure portuaire. Le port ainsi que les quais sont destinés à l'accostage des bateaux et au dépôt des marchandises. Une partie de ces marchandises est stockée à l'intérieur du port.

Une zone de pêche est mise à la disposition des citoyens devant le siège de l'APMF et en face du phare, au bord de la mer. De plus, le port du badge est obligatoire dès l'entrée pour toute personne accédant au port. En cas de cambriolage de conteneurs pendant votre présence dans l'enceinte, vous pourriez être suspectés même si vous n'en êtes pas les auteurs. Pour éviter toute arrestation, vous ne devez donc plus pêcher à cet endroit », déclare le directeur de l'APMF de Mahajanga.

Conforme aux normes

Cette disposition prohibitive est conforme aux normes internationales régissant les ports.

La réglementation des zones portuaires à Madagascar est définie par plusieurs textes législatifs et réglementaires, notamment le Code maritime et les textes spécifiques à l'APMF. Ces textes encadrent les activités maritimes et portuaires, la gestion des ports, la sûreté et la sécurité, ainsi que les aspects financiers et fiscaux liés au transport maritime. En général, la pêche est interdite dans les ports pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement maritime.

La plupart des règlements de police des ports interdisent la pêche à partir des ouvrages portuaires (quais, pontons, etc.) et dans les zones de navigation. Au terme des travaux de réhabilitation et d'extension du port, dans quelques mois, l'infrastructure portuaire sera conforme aux normes internationales. Cela exigera l'application des règles de sécurité importantes et rigoureuses, à commencer par la réglementation de l'accès et de la circulation à l'intérieur du port.