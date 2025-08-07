Madagascar: Jeux de la CJSOI - Les Barea U17 et les volleyeuses jouent leur demi-finale ce jour

7 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les volleyeuses malgaches ont brillé au Palais des Sports, décrochant leur ticket pour les demi-finales grâce à une victoire éclatante contre Maurice en trois sets (28/26, 25/12, 25/17), hier. Une performance sans faute pour Miangaly et ses coéquipières, qui ont su allier précision et détermination sous la houlette de leur entraîneur, Tovo Randriamarosoa.

Après un premier set âprement disputé (28/26), les Malgaches ont dominé les deuxième et troisième manches avec autorité, respectivement 25/12 et 25/17. Ce jour, elles affronteront les hôtes seychelloises dans une demi-finale explosive, tandis que La Réunion et Maurice s'opposent dans l'autre rencontre pour une place en finale.

Du côté du football, les protégés d'Yvon se préparent également à un rendez-vous crucial. Ce jeudi au Stade Linite, les footballeurs malgaches croiseront le fer avec Maurice pour une place en finale. Dans l'autre demi-finale, La Réunion défiera Mayotte dans un duel prometteur.

