Madagascar: Ambohidratrimo - L'excès de vitesse et l'alcool font des blessés sur la RN4

La soirée du mardi 5 août a été marquée par deux accidents de la route distincts, survenus à seulement quelques minutes d'intervalle sur la Route Nationale 4 (RN4), dans la commune urbaine d'Ambohidratrimo. Ces deux événements ont occasionné des blessures corporelles et des dégâts matériels.

Le premier accident, survenu vers 20h30 au lieu-dit Ankadibe, a impliqué un fourgon et une moto. Selon les informations recueillies par la brigade d'Ambohidratrimo, un fourgon Mercedes-Benz, qui circulait dans le sens Antananarivo-Mahajanga, est entré en collision avec un scooter.

L'accident a eu lieu dans un virage, et les premiers éléments de l'enquête pointent vers l'imprudence et l'excès de vitesse du conducteur de la moto. Ce dernier, un jeune homme de 17 ans, a été légèrement blessé. Les dégâts matériels sont importants pour les deux véhicules.

Conduite en état d'ivresse

Quelques minutes plus tard, vers 20h50, un second accident a eu lieu sur la même route, à environ 500 mètres de là, au lieu-dit Soamananety. Cette fois, une voiture de tourisme de marque KIA, circulant dans le sens Antananarivo-Anosiala, a heurté la remorque d'un camion qui venait en sens inverse. La cause de cette collision a été rapidement identifiée : le conducteur du véhicule léger était en état d'ébriété.

Conséquence de l'impact, ce conducteur, âgé de 39 ans, a été assez grièvement blessé et a dû être évacué vers le CHU d'Anosiala. Les dégâts sur la voiture sont importants, tandis que le camion n'a subi que des dommages mineurs.

Dans les deux cas, les équipes de la gendarmerie d'Ambohidratrimo sont rapidement intervenues sur les lieux pour constater les faits et porter secours aux victimes. Ces accidents rappellent la vigilance et le respect du code de la route, notamment les dangers liés à l'alcool au volant et à la vitesse excessive.