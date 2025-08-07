Afrique: CHAN 2024 - Kapombe libère la Tanzanie, la Mauritanie au bord du gouffre

Dans une ambiance électrique au stade Benjamin-Mkapa de Dar es Salaam, la Tanzanie a arraché une victoire précieuse (1-0) face à la Mauritanie grâce à un éclair de son capitaine Shomari Kapombe à la 89e minute. Ce succès, le deuxième en deux matches, place les Taifa Stars en tête du Groupe B du CHAN CAF TotalEnergies 2024 et les rapproche des quarts de finale. Pour la Mauritanie, en revanche, l'espoir s'amenuise.

Il a fallu attendre les toutes dernières minutes pour voir le verrou mauritanien sauter. Alors que le match semblait filer vers un nul vierge, Iddy Nado, dans un geste plein de malice, glisse un ballon en profondeur dans la course de Kapombe. Le défenseur d'Azam FC, monté aux avant-postes, ne tremble pas : plat du pied, lucarne, explosion dans les tribunes. Le but du capitaine, pour le pays tout entier.

Un match cadenassé, un dénouement brutal

Avant ce moment de grâce, la rencontre avait été marquée par une grande rigueur tactique. Les deux équipes, conscientes de l'enjeu, ont longtemps refusé de se découvrir. Les occasions franches ont été rares en première période, malgré quelques velléités de part et d'autre.

Côté mauritanien, Mohamed Zweide et El Mami Tetah ont tenté de faire bouger les lignes, mais la meilleure opportunité est venue juste avant la pause, avec un tir d'Ahmed El Moctar bien capté par Yakoub Suleiman. La Tanzanie, elle, a surtout manqué de justesse dans les trente derniers mètres, comme l'avait redouté son coach Hemed Suleiman.

Après la pause, les changements ont dynamisé le jeu. L'entrée d'Ahmed Pipino et Nassor Saadun a redonné du tranchant aux Tanzaniens, tandis que Mauritanie faisait entrer Hattab et Touda pour bousculer la donne. Mais malgré une montée en intensité, les deux blocs ont longtemps tenu bon. Jusqu'au coup de poignard final.

Mauritanie, une domination stérile

Comme face à Madagascar, les Mourabitounes ont affiché une maîtrise technique certaine, mais sans concrétisation. La possession ne suffit pas quand l'efficacité fait défaut. Même dans les dernières secondes, en jetant leurs dernières forces dans la bataille, les hommes d'Artiz Lopez Garai n'ont pas su trouver la faille.

Leur avenir dans le tournoi est désormais suspendu à un fil : il faudra battre le Burkina Faso lors de la dernière journée et espérer un scénario favorable dans les autres rencontres.

La Tanzanie sereine, la Mauritanie sous pression

Avec six points en deux matches et aucun but encaissé, la Tanzanie peut déjà se projeter sur la suite de la compétition. Solides, appliqués et désormais libérés par cette qualification quasi assurée, les Taifa Stars pourront faire tourner lors de leur dernier match face à Madagascar.

La Mauritanie, elle, jouera sa survie contre le Burkina Faso. Aucun calcul ne suffira sans victoire. Et même avec trois points, il faudra scruter les autres résultats. Cruel pour une équipe séduisante par séquences, mais encore trop tendre dans les zones décisives.

Le CHAN ne pardonne pas les hésitations. Ce mercredi soir, la Tanzanie a su faire parler l'expérience. La Mauritanie, elle, n'a plus le droit à l'erreur.