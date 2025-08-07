Afrique: CHAN 2024 - Barthélémy Ngatsono salue le niveau de jeu - « Le tournoi progresse, les équipes aussi »

Un point pris, et beaucoup à retenir. Barthélémy Ngatsono, sélectionneur du Congo, n'a pas caché sa satisfaction après le match nul décroché face au Soudan pour l'entrée en lice de ses joueurs dans le CHAN CAF TotalEnergies 2024. Au-delà du résultat (1-1), l'entraîneur congolais a surtout salué la qualité du spectacle et la montée en puissance de la compétition.

« C'était un bon match, très équilibré entre deux équipes qui voulaient les trois points », a-t-il confié en conférence de presse. « Les Soudanais ont mieux entamé la rencontre, mais mes joueurs ont su réagir avec du caractère. Ce point, on est allé le chercher. »

Loin de toute euphorie, Ngatsono a tenu à souligner le niveau croissant de la compétition organisée cette année en Afrique de l'Est. « Je félicite les organisateurs et les pays hôtes. Ce CHAN monte en gamme, les matches sont plus techniques, plus accrochés. Les infrastructures, l'accueil, tout est en place pour créer un environnement de haut niveau. »

Pour le technicien, ce nul inaugural contre une équipe bien préparée est un résultat logique, mais pas sans enseignements. « En football, il y a trois résultats possibles. Aujourd'hui, on prend un point important. On a vu une belle opposition, entre deux sélections prêtes physiquement et tactiquement. »

Le prochain rendez-vous s'annonce autrement plus corsé : les Diables Rouges affronteront le Sénégal, champion en titre, dans un match décisif pour les ambitions congolaises dans ce Groupe C. Pas question de se disperser. « Désormais, toute notre concentration est tournée vers le Sénégal. On va tirer les leçons de cette première rencontre, corriger ce qu'il faut, et revenir avec de meilleures intentions. »

Ngatsono le sait, le CHAN ne pardonne pas les faux pas. Mais avec une équipe en progrès et un tournoi qu'il juge de plus en plus relevé, l'entraîneur congolais avance avec lucidité, et surtout, une conviction : sa sélection a encore son mot à dire.