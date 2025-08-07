Afrique: CHAN 2024 - Libasse Gueye, le feu follet du Sénégal

Il n'a pas marqué, mais il a tout fait sauf passer inaperçu. Véritable poison pour la défense nigériane, Libasse Gueye a illuminé le couloir gauche du Sénégal, lundi, lors de la précieuse victoire des Lions de la Teranga face au Nigeria (1-0). Un match plein, une activité incessante, et à l'arrivée, une récompense individuelle : l'ailier de 21 ans a été élu Homme du match TotalEnergies.

Un récital sans but, mais avec panacheSi Christian Gomis a inscrit l'unique but de la rencontre à la 75e minute, c'est bien Libasse Gueye qui a fait lever les tribunes du stade Amaan tout au long de la soirée. Opposé à un Taiwo Abdulrafiu dépassé, le feu follet sénégalais a multiplié les appels tranchants, les dribbles chaloupés et les centres dangereux.

Son influence sur le jeu fut telle que le sélectionneur Souleymane Diallo n'a consenti à le remplacer qu'à la 90e+3 minute, une fois le score sécurisé, pour solidifier son bloc défensif. Tout sauf anodin.

Un trophée... collectif

À l'issue de la rencontre, Gueye a tenu un discours empreint d'humilité. « C'était un match difficile, mais on a respecté les consignes du coach et on a montré de l'envie », a-t-il déclaré.

« Je suis fier de mes coéquipiers. On a énormément travaillé avant ce match, et ce soir, on est récompensés. Cette distinction, c'est avant tout celle du groupe. »

Des mots simples, à l'image d'un joueur qui ne cherche pas les projecteurs, mais les aspire naturellement par son jeu.

Le CHAN, un révélateur pour les talents locauxFormé au pays et pur produit du football sénégalais, Gueye est une nouvelle pépite issue du vivier local. Son éclatante prestation face au Nigeria confirme la richesse du championnat national et la pertinence du projet sénégalais, qui mise sur la continuité entre les catégories jeunes et l'équipe A' composée exclusivement de joueurs évoluant sur le continent.

Dans une rencontre à haute intensité, où la rivalité régionale transpirait à chaque duel, le jeune ailier a parfaitement assumé la pression et le contexte. Une maturité rare pour un joueur de 21 ans.

Déjà tourné vers le Congo

Avec cette victoire, le Sénégal prend une option sérieuse dans le groupe C. Prochain adversaire : le Congo, le 12 août, dans une affiche qui pourrait ouvrir les portes des quarts de finale aux hommes de Diallo. Un match que Gueye attend déjà avec impatience : « On va récupérer et se concentrer sur le prochain objectif. Rien n'est encore acquis. »

En attendant, sa performance face au Nigeria laisse entrevoir un avenir prometteur - pour lui comme pour tout un groupe en quête d'un doublé historique.